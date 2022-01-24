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2022年，中国这样实现“开门稳”

2022年01月24日20:46 |
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中央经济工作会议指出“明年经济工作要稳字当头、稳中求进”。在需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力下，2022年，经济发展稳字当头、稳中求进的要求进一步凸显。“稳”，成为最突出的关键词。

2022年，如何实现“开门稳”？如何确保中国经济在新征程上行稳致远？稳投资、稳外贸、稳外资……从中央到地方，哪些政策在发力？哪些举措在落地？又出现了怎样的新变化和新气象？

新年伊始，我们走访了山东、江西、安徽等地，看到了一个一个火热的建设场景；在江苏、浙江、四川等外贸大省调研时，我们感受到了外贸企业迎难而上的决心；在上海、海南等投资热土，外资企业用脚投票，纷纷表达对中国经济的坚定信心。

新的一年 稳投资“早”“快”“准”

2022元旦刚过，中国大地上，一项项重大工程火热进行。国家级物流枢纽、全球最大的镁金型材料生产基地、冷链物流园纷纷开工，在全国各地，5000多个这样的重大项目在同步建设。

当下，我国投资领域出现的新变化，可以透过三个关键字来观察：“早”“快”“准”。项目开工早，资金下达早；挂图作战，成立专班，开辟“绿色通道”，全国各地为了投资加快落地，纷纷为开工要素保障、投产达效等各环节提供“全生命周期”服务；一个个兼顾“国家大事”与“关键小事”的重大项目，正成为各地稳增长的牛鼻子。

新的一年 稳外贸“爬坡过坎”

“2022年稳外贸工作难度前所未有”，这是不久前商务部有关负责人对今年外贸形势的描述。在6万亿美元的高基数上，外贸如何继续“爬”坡？面对订单冷热不均、资金紧张、运力不足等难题，外贸企业又如何“越坎儿”？

在江苏常州，“超级虚拟工厂”通过5G和云计算技术，打破时空限制、将工厂的产能在云端聚合，实时调用剩余产能、按需分配生产，激活了中小外贸企业的闲置生产线。在四川成都，出口退税再提速，及时到账的退税款，成为很多外贸企业解决资金困境的及时雨。在浙江宁波，针对跨境电商“一舱难求”的问题，开通了“空海空空空陆”转关物流渠道，让企业总能找到一条通道把货品送抵客户。

千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。尽管面临诸多风险挑战，然而在国际市场上经风雨、见世面的中国企业，竞争力也今非昔比，这些都为稳外贸打下坚实基础。

新的一年 这些稳外资举措“引力”十足

总额突破万亿元大关，同比实现两位数增长，在全球跨国投资整体疲弱的情况下，2021年我国吸引外资规模再创新高，充分显示了我国对外资的强大吸引力。

目前，全球疫情仍在反复，跨国投资形势依然严峻。新年伊始，新版负面清单出台、《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效实施、成立重大外资项目工作专班……从中央到地方，一系列推进高水平开放的政策措施陆续落地，不断擦亮引资热土的“金字招牌”。我国持续高水平开放增强了外商在中国投资的信心，也成为吸引外商扎根中国的秘诀。

（总台央视记者 张勤 岳群 刘颖 孙渊 张道峰 张歆 王佳林 黄玮 黄宝池 张昊 吴琼 孙慧升 白廷俊 罗安敏 山东台 湖南台 安徽台 江苏台 四川台 江西台 苏州台 常州台 宁波台 三沙卫视）

来源：央视新闻客户端

(责编：杨光宇、胡永秋)

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