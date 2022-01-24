原标题：湛蓝一分钟 | 创新治理手段 福建为海漂垃圾综合治理开出“福建药方”

福建是海洋大省，拥有3752公里海岸线。曾经，每到暴雨时节，陆源垃圾常被冲刷到入海口附近。受洋流和地形影响，一些漂浮垃圾会在潮落后滞留在岸滩，不仅影响了海域岸滩景观环境，也给周边居民带来不便。

处理海漂垃圾是世界性难题，治理需要从污染源头着手。为守护好“那一片海上绿洲和一汪湛蓝海水”，福建创新海漂垃圾治理理念、路径、模式、手段，为海漂垃圾综合治理开出“福建药方”。

厦门海上环卫

养殖大市宁德市拥是天然深水良港，也曾是全省渔业垃圾污染最严重的地区之一。2017年以来，宁德市开展“千人作战”“百日攻坚”，治理下猛料，同时推动群众自治。经过两年多的铁腕治理，实现海洋产业发展和生态环境改善的双赢，近岸海域生态环境得到根本性的改善，成为全国水产养殖高质量绿色发展的典型。

治理后的宁德近岸海域

目前，福建沿海各县市均开展了海漂垃圾专项整治行动，在全省各海域、岸滩织就一张清洁大网。

此外，科技助力还让海漂垃圾“智”理更有范。福州市率先建成全国首套海漂垃圾图像视频监控网络体系，厦门的一系列改革举措成为海洋生态环境保护的“教科书”。目前福建省13个重点海湾、235个近岸海域监测站点、11条主要入海河流、25个主要入海小流域的信息，已全部汇聚到“生态云”平台，实现云端“一张网”调度防控。

随着海漂垃圾综合治理力度持续加大，全省海漂垃圾突出问题治理卓有成效。（记者 刘畅）

(责编：董童、李源)