原标题：【星辰大海】山东：肩负海洋强省使命 绘就向海图强蓝图

依海富国、以海强国。海洋是高质量发展战略要地，是高水平对外开放的重要载体，是国家安全的战略屏障，也是国际竞争与合作的关键领域。山东依海而立、因海而兴，海洋是山东发展的最大动能、最大优势和潜力所在。近年来，山东将“海洋强省”列为主要目标之一，为加快建设世界一流的海洋港口、完善的现代海洋产业体系、绿色可持续的海洋生态环境等方面作出山东贡献。

智慧港口 大有可为

山东拥有青岛、烟台、日照、威海、潍坊、东营、滨州七个沿海港口，318条航线联通全球，数量和密度稳居中国北方港口首位；21个内陆港、72条海铁联运班列搭建辐射沿黄、连接欧洲物流大通道。在山东省向海图强的蓝图中，港口是实现陆海统筹、走向世界的重要支点。山东省国资委党委书记、主任张斌介绍，随着产能恢复、新兴消费增长以及对外贸易显著提升，山东港口集装箱运输实现超预期增长。山东港口累计实现货物吞吐量15.1亿吨，同比增长6.1%。完成集装箱3408万标准箱，同比增长8.3%。2021年1—11月份山东港口总货物吞吐量居全国沿海港口第一位，吞吐量市场占有率15.3%，居全国首位;集装箱市场占有率13.7%，居全国沿海港口第二位。全年累计实现营业收入826.9亿元，同比增长64.7% ；利润总额75.6亿元，同比增长17.1%。

除了货物吞吐量第一，在加快建设智慧港口，加速推动数字化、智能化、低碳化转型上，全自动化集装箱码头横空出世。

这是全球领先，亚洲首个真正意义上的全自动化集装箱码头，也是全球首个融入“氢+5G”的智慧绿色码头。2021年8月24日，“地中海马汀娜”以52.1自然箱/小时的桥吊单机作业效率刷新自动化码头的装卸世界纪录，这也是该码头第7次打破由自己保持的世界纪录。

山东港口青岛港全自动化码头操作部副经理耿卫宁介绍，“集装箱的运输是一个全球性、链条化的运输，国际班轮集装箱船舶需要挂靠十几个甚至几十个国内外港口。当前受疫情影响，国外码头的装卸效率非常低下，国际班轮甩班、托班、滞期严重，我们凭借高效率为船公司提供大量的抢班、纠班服务。山东港口集团青岛港自动化码头正以我们自己的方式向全球展示中国速度。”

作为全国“智慧港口建设试点单位”，山东港口青岛港全自动化码头作业效率全球领先，国际首创“氢+5G”智慧绿色发展模式为全球港航业提供了中国样本。尤其引人瞩目的是，它的设计和建设者就是“时代楷模”张连钢。张连钢带领山东港口集团青岛港“连钢创新团队”破解一系列技术难题，构建一整套技术标准，建成的拥有自主知识产权的全自动化码头，成为工业互联网在港口场景中应用的成功案例，为全球提供了智慧港口建设运营的“中国方案”。

海洋科研 砥砺奋进

截至“十三五”末，山东拥有55家省级以上海洋科研教学机构，建有236个省级以上海洋科技平台，初步形成覆盖基础研究、前沿技术、产业关键核心技术和科技成果转化全链条的科研创新平台体系。一批具有前瞻性、引领性的重大科技创新成果，为海洋经济和海洋事业发展提供了有力支撑。

在青岛，目前已拥有海洋试点国家实验室、国家深海基地等近30个，国内一流海洋科研机构占全国1/3以上；拥有涉海两院院士20余位，占全国总数的近70％。在《2021年海洋科技指数》报告的中国大陆海洋科技指数排位中，青岛稳居首位。

在潍坊，致力于开发、制造船舶动力和发电设备等产业的潍柴集团，已经发展成为国内最大、产品系列最全、功能覆盖面最广的船舶动力供应商；东宝重工研发生产的观光潜艇、蛙人输送艇、水下智能平台及载人潜水器，填补了国内民用潜器领域空白。

在日照，日照港达的挖泥船和山东冠卓的船用装卸臂入选省首台(套)技术装备和关键核心零部件名单；洁晶集团主导产品褐藻酸盐系列产品国内市场占有率达25%，是世界上最大的褐藻酸盐和印花糊料生产商……

“山东将聚焦国家战略，引育一批战略科学家，抢占海洋科技创新制高点，力争承担更多国家重大科技创新任务，增强海洋原始创新策源能力。”山东省科技厅副厅长于洪文介绍说，山东省将争取建设海洋领域国家重点实验室、技术创新中心等高能级创新平台，布局建设一批省级重点实验室和技术创新中心，进一步完善从基础研究、应用基础研究到产业开发的海洋科技创新平台体系。

人海和谐 合作共赢

绿水青山就是金山银山。把生态优势转化为发展优势，早已成为山东沿海城市的共识。海洋经济要上大台阶，生态文明更要大步迈进。近年来，山东坚决贯彻新发展理念，走生态优先、绿色发展之路，以更高标准、更严要求，切实把“湾长制”落实落细。在开展省市县三级“湾长”巡查工作，压实陆、岸、海生态环境综合整治责任的基础上，山东还将海洋生态环境保护和海洋污染防治工作纳入驻区督察重要内容，加快建设“水清、滩净、岸绿、湾美、岛靓”的美丽海洋。

2016年日照市在全国率先实施港口岸线退用还海项目——海州湾日照港北区港口岸线退港还海修复整治工程（简称“海龙湾退港还海工程”）。工程于2017年2月开工，2019年6月完工，概算总投资6.1亿元，带动社会资金40亿元，探索出了一条港口工业岸线生态修复新路径。

“日照是典型的港口城市，港城互动密切，但随着城市快速发展，港口与城市建设的矛盾日益凸显：煤堆场与风景区相邻，货物装卸过程中产生的粉尘对景区及周边环境造成一定影响。由于煤堆场制约，周边居民临港却难以亲海。”山东港口集团日照港工程建设部部长黄东辉介绍说，对港口而言，改变传统的粗放式发展模式，向质量效益型转变成为大势所趋。

通过生态整治修复，海龙湾退港还海生态修复整治项目恢复了1882米的生态岸线，新增沙滩面积46万平方米。与北部岸线连成一片，形成了以“龙山咀”为龙头、以“海龙湾”为龙尾的绵延10公里优质砂质岸线。同时，周围海域水质也提升到国家海水二类标准，成为新晋旅游打卡地。

除此之外，还有东营启动创建全国第一家陆海统筹型国家公园、青岛西海岸新区大力开展蓝色海湾整治行动、潍坊滨海坚持“南红北柳”生态修复让盐碱荒滩变“致富田”等。山东坚持生态优先，坚定不移推进海洋生态保护，走出了一条人海和谐、合作共赢发展道路，实现蓝色国土的永续利用，为海洋经济高质量发展注入不竭动力。（记者黄玉玲）

(责编：董童、李源)