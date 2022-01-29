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严格食品安全监管！三部门发文：餐饮服务提供者不得制作售卖含金银箔粉餐食

2022年01月29日17:07 | 来源：人民网
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人民网北京1月29日电 （李楠桦）为加强食品安全监管，维护人民群众身心健康和生命安全，净化市场消费环境，近日，市场监管总局、国家卫生健康委、海关总署联合印发《关于依法查处生产经营含金银箔粉食品违法行为的通知》（以下简称《通知》）。《通知》指出，各级市场监管部门要严格食品安全监管，食品生产者不得采购使用金银箔粉生产加工食品，食品销售者不得采购销售含金银箔粉食品，餐饮服务提供者不得制作售卖含金银箔粉餐食。各级海关部门要督促食品进口商落实主体责任，不得进口含金银箔粉食品，已经进口的，立即停止销售。

图片来源于上海市场监管

近年来，一些含金（银）箔金（银）粉类物质（以下简称金银箔粉）食品在市场上出现，成为消费噱头，存在食品安全风险。此前，上海一餐饮店寿司中添加金箔被处罚，据上海市市场监管局官方微信消息，2021年8月12日，上海市长宁区市场监管局对辖区某餐饮企业检查时，现场在厨房生食操作吧台上查见1瓶已开封、处于使用中的金箔。经查，当事人于2021年5月30日从淘宝网某店铺购入2瓶金箔，并于2021年6月2日起，将金箔作为食品原料，添加、使用在生产菜品“炙烤和牛寿司”中，并对外以每份人民币48元进行销售。自2021年6月2日起至案发，当事人共生产、销售添加金箔的“炙烤和牛寿司”122份，销售金额共计人民币5,856元，违法所得为人民币5,856元。

《通知》要求，严格网络交易监管。各级市场监管部门要督促网络交易平台严格落实主体责任，加强平台内经营者资质审核，严禁平台内经营者销售含金银箔粉食品。加强对“含金银箔粉食品”“可食用金银箔粉”的网络交易监测，及时督促网络交易平台依法采取下架等处置措施。

《通知》明确，各有关部门要加大执法力度，严厉打击生产经营含金银箔粉食品的违法行为，严厉打击虚假宣传金银箔粉可食用的违法行为，严厉打击进口含金银箔粉食品违法行为。相关违法行为一经查实，一律依法从严从重从快查处；涉嫌犯罪的，一律依法移送公安机关追究刑事责任。

(责编：李楠桦、高雷)

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