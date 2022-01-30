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新业态发展动力强劲 2021年全国文化产业企业营收增长16%

2022年01月30日09:56 | 来源：人民网
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人民网北京1月30日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布数据显示，据对全国6.5万家规模以上文化及相关产业企业调查，2021年，上述企业实现营业收入119064亿元，按可比口径计算,比上年增长16.0%；两年平均增长8.9%。

国家统计局社科文司高级统计师张鹏表示，2021年我国文化产业逐步恢复，呈现出以下几方面的特点：一是行业整体恢复情况良好，二是新业态发展动力强劲，三是区域集聚效应更加凸显。

分业态看，文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入39623亿元，比上年增长18.9%；两年平均增长20.5%，高于全部规模以上文化及相关产业企业11.6个百分点。

分行业类别看，新闻信息服务营业收入13715亿元，比上年增长15.5%，两年平均增长16.7%；内容创作生产25163亿元，增长14.8%，两年平均增长9.7%；创意设计服务19565亿元，增长16.6%，两年平均增长13.8%；文化传播渠道12962亿元，增长20.7%，两年平均增长3.2%；文化投资运营547亿元，增长14.3%，两年平均增长8.4%；文化娱乐休闲服务1306亿元，增长18.1%，两年平均下降9.2%；文化辅助生产和中介服务16212亿元，增长14.6%，两年平均增长3.3%；文化装备生产6940亿元，增长13.6%，两年平均增长7.2%；文化消费终端生产22654亿元，增长16.2%，两年平均增长10.5%。

分产业类型看，文化制造业营业收入44030亿元，比上年增长14.7%，两年平均增长6.6%；文化批发和零售业18779亿元，增长18.2%，两年平均增长6.2%；文化服务业56255亿元，增长16.3%，两年平均增长11.8%。

分领域看，文化核心领域[4]营业收入73258亿元，比上年增长16.5%，两年平均增长9.9%；文化相关领域45806亿元，增长15.2%，两年平均增长7.3%。

分区域看，东部地区实现营业收入90429亿元，比上年增长16.5%，两年平均增长9.2%；中部地区17036亿元，增长14.9%，两年平均增长7.9%；西部地区10557亿元，增长13.7%，两年平均增长8.8%；东北地区1042亿元，增长11.0%，两年平均增长0.7%。

“2022年，统筹疫情防控和经济社会发展成效继续显现，我国现代文化产业体系不断健全，文化产品供给质量稳步提升，文化消费市场总体趋向活跃，文化市场主体发展活力将进一步增强，文化产业规模有望持续发展壮大。”张鹏说。

(责编：杨曦、高雷)

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