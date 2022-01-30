人民网北京1月30日电 （记者李楠桦）近日，北京市气象局副局长曲晓波在中国气象局新闻发布会上介绍，我国首次实现了冬奥赛事“百米级、分钟级”业务天气预报能力，建成了京津冀区域500米分辨率、冬奥山地赛场核心区域100米分辨率、逐10分钟快速更新的数值天气预报模式体系，并以此为依托建立了预报服务系统，提供从短时临近（0-1小时）到延伸期（30天）的无缝隙精细化网格预报产品，人工智能技术在冬奥会核心区风力预报中发挥作用。

“寒冷、大风、干燥、降水少、温度变化大等大陆性冬季季风气候特点对北京冬奥会的气象服务保障提出严峻考验。气象部门迎难而上，加强科技攻关和观测、预报、服务等能力建设方面取得了进展。”曲晓波表示，主要体现在以下三方面。

一是着力于冬奥气象观测布局，提升冬奥赛区气象综合监测能力。以冬奥赛场为核心，首次在我国中纬度山区组织实施了复杂地形下的冬季多维度气象综合观测试验，在北京城区、延庆和崇礼及周边地区共建设各种现代立体探测设施441套，实现了超精密复杂山地+超大城市一体、三维、秒级、多要素的冬奥气象综合监测。其中，延庆海陀山区的监测实现了从无到有的突破。

二是着重于冬奥气象预报能力的提升，组建了核心预报团队和开展科技攻关。组织实施“智慧冬奥2022天气预报示范计划”（FDP），来自气象部门、科研院所、高校和社会企业等22家单位，在冬奥天气预报大舞台上同台竞技、取长补短，合力保障冬奥。建成了支撑北京、延庆、张家口3个赛区气象服务的信息网络，提供互联互通、数据共享、相互备份的冬奥气象数据服务，实现多点灵活的现场视频会商。提供冬奥气象服务网站，满足公众观赛、出行的气象服务需求。

三是着眼于冬奥气象服务多方需求，提供全方位全过程服务与保障。冬奥会组织过程是一个复杂的系统性工程，从申办、筹办、测试到正赛，每个阶段都离不开气象保障服务。如在筹办阶段，根据北京冬奥组委需求，我们从2016年到2020年连续5年向国际奥委会提供三个赛区的天气分析报告及天气风险分析报告；2020-2021年为国际奥委会、国际雪联专家赴各赛区开展考察、踏勘、场地认证等工作提供全方位全程气象服务；开展冬奥会竞赛日程、开闭幕式等气象风险评估，圆满完成“相约北京”系列测试赛的气象服务保障工作。在正赛阶段，我们将针对“竞赛”“保赛”“观赛”的不同需求，提供优质的气象服务。

对于冬奥赛事天气预报实现了“百米级、分钟级”的意义，曲晓波具体介绍：“百米级是空间距离，正常来讲我们可以把大气乃至于区域划分成若干网格。我们现在讲的一百米相当于一百米的网格，根据现在的系统，大家今后无论处于哪一个地理位置，都能在与周边不远于一百米的范围找到合适的预报点。百米级是一个比较大的突破，以前在正常的业务中，在北京乃至于京津冀地区是一公里的分辨率，在城区是500米的分辨率。此次我们通过技术人员的攻关，努力把空间分辨率提高到了一百米。分钟级相当于每10分钟可以更新一次最近的预报。”

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