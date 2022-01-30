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广发银行召开2022年工作会议 坚定不移推进高质量发展

2022年01月30日10:17 | 来源：中国金融新闻网
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原标题：广发银行召开2022年工作会议 坚定不移推进高质量发展

　　1月28日，广发银行召开2022年工作会议。中国人寿集团党委书记白涛发表讲话，集团党委委员、副总裁兼广发银行党委书记、行长王凯作广发银行经营管理工作报告，广发银行党委副书记、常务副行长尹矣主持会议。

　　会议认真落实中国人寿集团2022年工作会议要求，总结2021年工作，分析当前形势，部署2022年重点工作。

　　数据显示，2021年，广发银行聚焦主责主业，提升服务实体经济质效。全力服务“六稳”“六保”，主动减免收费超27亿元；发行300亿元小微金融债，普惠型小微企业贷款、民营企业贷款分别增长22%和7.2%；支持制造业、战略性新兴产业发展，贷款分别增长25.5%和77%；制定双碳行动方案，绿色信贷余额增长50.9%。全覆盖制定区域协调发展方案12个，在京津冀、粤港澳大湾区、长三角等重点区域贷款增量超1000亿元。助推乡村振兴，全行对口帮扶点64个，派驻人员49名；推出“乡村振兴贷”“三项工程”专属金融服务方案，金融精准帮扶贷款余额增长18.4%。严格抓好常态化疫情防控，全行疫苗接种率达94%，保障员工健康和经营稳定，受到国务院联防联控机制广东组的肯定。

　　会议提出，2022年，广发银行重点工作：一是强党建，以高质量党建引领保障高质量发展。弘扬伟大建党精神，把新时代党的建设总要求贯穿银行高质量发展全过程，深入贯彻落实党中央决策部署，以实际行动做到“两个维护”。

　　二是抓整改，纵深推进全面从严治党治行。坚持严的主基调不动摇，狠抓中央巡视、集团党委巡视“回头看”、集团党委与派驻组会商、审计署经责审计等各类问题整改，以整改为契机纵深推进全面从严治党。

　　三是稳增长，全力推动各业务板块价值提升。着力推动零售、公司、金市三大业务板块结构调整，持之以恒加强价值客群建设，从客户视角加强产品和服务能力建设，线上线下融合推进渠道队伍建设，推动营业收入和盈利水平稳步提升，形成结构优、效益好、业务强的发展格局。

　　四是转动能，牢牢把握轻型、创新两条发展路径。大力发展双轻业务，加强资本精细化管理，强化付息率管理，实现轻型发展；提高数字化运营能力，突出“综合金融、零售转型、根植湾区”做强差异化特色，实现创新发展。

　　五是严管理，增强企业发展的内在活力。在内部管理上狠下功夫，狠抓分支机构特别是二级分行管理，提高组织运行有效性，强化资源配置，精细管控成本，全方位加强人才队伍建设，提升内在竞争力。

　　六是控风险，为全行高质量发展提供坚强保障。增强风险意识和底线思维，统筹安全与发展，加强全面风险管理，为高质量发展筑牢防火墙。（赵萌）

(责编：曹淼、李源)

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