本报记者 邹 松 沈小晓 姜 宣 俞懿春

图为中埃·泰达苏伊士经贸合作区西电—EGEMAC公司员工在车间工作。

本报记者 李 凉摄

工业化是非洲实现包容性和持续性发展的前提。近年来，中国支持非洲国家根据自身国情和发展需求，改善投资软硬环境，以产业对接和产能合作为龙头，助力非洲工业化和经济多元化进程。通过与非洲国家合作建设经贸合作区、经济特区、工业园区、科技园区，吸引中国等各国企业赴非投资，建立生产和加工基地并开展本土化经营，增加了当地就业和税收，促进了产业升级和技术合作，为非洲工业化进程不断注入新动能。

“数字矿山”推动行业新发展

繁忙的工作日，赞比亚小伙马桑巴·伊斯奥和中国技术人员在地面控制室里进行采矿指挥作业。作为中色非洲矿业有限公司（以下简称“中色非矿”）一名数字化矿车操作手，伊斯奥可以同时遥控1000米下矿井里的两台矿车，并实时监控井下大型机械化采矿设备运行状况。

“我们的‘数字矿山’建设水平在非洲处于领先行列，具有一流标准。”伊斯奥介绍，以前矿山采掘时，司机驾驶矿车在井下巷道作业，风险大，效率也低。近年来中色非矿推行数字化采矿，采矿效率和安全性大大提高。在全面达产达标后，可实现每人每天6至8吨的采掘量。

“数字矿山”是赞比亚中国经贸合作区里的新事物。2021年11月初，赞比亚商贸工部部长穆伦加参观中色非矿矿山职业技能培训学校，亲身体验了“数字矿山”的魅力。在工作人员协助下，穆伦加驾驶虚拟矿车视察井下情况，和他同行的官员还坐进“体验蛋舱”，戴上虚拟现实眼镜，身临其境地了解技术操作步骤。

采矿既要实现安全高效，也要讲求绿色环保。中色非矿率先在赞比亚推广并采用膏体充填采矿法，解决了上部含水层的塌陷隐患，将对周边高速公路、河流及生活区的影响降到最低，同时还实现了超过50%尾矿回充井下，减少了地表占地。“非常棒！太神奇了！”穆伦加是资深矿业专家，对矿业新技术赞不绝口。

赞中经贸合作区于2007年2月正式挂牌，是中国在非洲设立的第一个境外经贸合作区，也是赞比亚政府设立的第一个多功能经济区。截至目前，赞中经贸合作区共吸引77家企业入驻，带动了一批重大产业项目落地，为赞比亚创造就业岗位近万个，成为推动双边贸易、投资、金融等领域合作的重要平台。在穆伦加看来，以中色非矿为代表的入驻企业，“为促进赞比亚经济发展、社会稳定、民生改善发挥了重要作用”。

“中国技术”助力制造业升级

“把散热器与蝶阀安装在变压器本体之后，必须保证所有连接处无泄漏现象”“片式散热器比较薄，安装时要特别注意防止磕碰”……在西电—EGEMAC公司（以下简称“西电埃及”）车间内，来自中国的技术员曾权正手把手地指导埃及员工如何安装和检查片式散热器。

2009年，中国西电集团所属的中国西电电气股份有限公司与埃及EGEMAC公司合资设立西电埃及，生产高压开关、电力变压器等输变电设备，主要面向中东北非区域市场。

自成立以来，西电埃及参与并完成了埃及市场10余个变电站成套工程项目，为20多个变电站提供了66千伏至500千伏电力变压器、避雷器等输变电设备，提升了埃及本土电气设备的生产能力，使埃及成为中东北非地区第一个能够制造500千伏超高压电力变压器的国家。

西电埃及是中国技术助推埃及本土制造业发展的缩影。在位于红海之滨、苏伊士运河之畔的中埃·泰达苏伊士经贸合作区（以下简称“泰达合作区”），包括西电埃及在内的许多入驻企业，正依托各类核心技术与产品，在当地设立生产制造中心，布局和完善产业链，将市场辐射至中东乃至欧美国家市场。

作为中埃产能合作的重要平台和两国共建“一带一路”的标志性项目，泰达合作区不仅为企业投资和生产搭建平台，也将中国的园区建设和管理经验，如绿色发展、生态保护等理念带到埃及，推动中埃经贸合作可持续发展。

埃及贸工部第一国务秘书麦高利表示，近年来，埃中经贸关系实现快速发展，双方在贸易、投资、基础设施等领域取得丰硕合作成果，“欢迎更多中国企业以泰达合作区为平台，赴埃投资兴业”。

“智能生产”提供更优质产品

在尼日利亚经济中心拉各斯州的莱基自贸区里，隆力奇莱基自贸区工厂自动化生产线上，一件件产品自动包装完成。前来视察的拉各斯州州长巴巴吉德称赞道：“工厂的智能化和工业化水平很高，让更多尼日利亚民众用上了优质产品，感受到更完善的市场服务。”

莱基自贸区由中非莱基投资有限公司、尼日利亚拉各斯州政府等共同投资开发运营，未来将成为拉各斯的卫星城。目前有138家中外企业办理了入园营业执照，其中44家已投产。

2017年，隆力奇集团尼日利亚分公司正式进驻莱基自贸区。2020年5月，工厂正式投产。占地4万多平方米的厂房内，化妆品、牙膏、洗涤用品等智能化生产线一应俱全。2021年5月，首批隆力奇牙膏试产成功，目前已进入大批量生产阶段。公司负责人冯大伟表示，工厂满产时一年可生产单品超过2亿件，预计今年产值将达到10亿元人民币。工厂目前已招聘本地员工300余人，预计未来将创造超过1000个就业岗位。

近年来，尼政府一直致力于实现经济多元化。莱基自贸区开发公司总经理助理高巍说，目前园区企业生产的日用品、家电、轮胎等已得到当地市场高度认可，这些企业的先进技术和管理经验正有力促进当地产业升级和制造业水平提升。“未来，自贸区还将不断发展完善，成为促进产业合作和贸易便利的重要平台，助力尼日利亚吸引更多外国投资和技术、推进工业化进程。”

（本报约翰内斯堡、开罗、阿布贾、北京电）

《 人民日报 》（ 2022年01月30日 03 版）

(责编：赵竹青、陈键)