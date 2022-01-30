据有研集团消息，为落实好就地过年的服务保障工作，近日，有研集团山东有研半导体材料有限公司开展“迎新春、送温暖”活动，为春节期间在岗职工发放年货礼品和春节在岗津贴。

2021年是该公司从北京迁至山东德州后，开启产业升级的第一年。公司常务副总经理刘斌表示：“我们多数员工家都在北京，但是面对疫情，公司响应政府号召减少人员流动降低风险。同时考虑到为保障国内半导体材料市场供应，缓解芯片产品短缺等情况，公司决定春节期间不停产，组织员工就地过年。”

王新在查看自动清洗机设备情况。受访者供图

作为硅片制造部的负责人，王新的岗位是半导体材料生产核心环节，2021年他全年始终坚守在生产一线。突如其来的疫情，阻挡了他春节返乡的脚步。“虽然春节期间跟家人的团聚少了，但公司考虑很周到，为在岗员工发放年货和津贴，还安排节后倒休，能为公司春节正常生产出份力，为疫情防控出份力，感觉挺值！”王新说。

公司山东党支部第二党小组的组长史训达，是一名党龄27年的老党员，他不仅自己在春节期间坚守岗位，还牺牲休息时间为其他同事张罗年夜饭。在他们的影响和带动下，公司共有包括生产一线工人、在线工程师和生产保障部门等200多名员工选择就地过年，以保证单晶、硅片生产线不停工不停产。

据介绍，山东有研半导体材料有限公司是一家主要从事半导体材料研发、生产和销售的企业。同时，该公司还是有研集团与山东地方共同投资建设的集成电路硅材料生产基地。作为集成电路关键材料国家工程研究中心的主依托单位，有研半导体正处于12英寸集成电路用大硅片产业化关键攻坚阶段，为确保我国集成电路产业链供应链安全作出积极贡献。

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