人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

网信办等十六部门公布国家区块链创新应用试点名单

2022年01月30日12:27 | 来源：人民网
小字号

人民网北京1月30日电 （申佳平）据中央网信办消息，为深入开展区块链创新应用工作，中央网信办、中央宣传部、最高人民法院等十六个部门近日联合印发通知，公布了15个综合性和164个特色领域国家区块链创新应用试点名单。

通知强调，要充分发挥区块链在促进数据共享、优化业务流程、降低运营成本、提升协同效率、建设可信体系等方面的作用。各试点单位（地区）之间应加强互联互通、共建共享和业务协同，积极探索多主体参与、多业务协同、跨地区合作、数据有序共享流动创新应用场景。

同时，要强化能力建设。各试点单位（地区）应优先采用具备互操作性、有可持续发展能力的区块链软硬件技术和产品；积极引导区块链应用向价值化、规模化、产业化方向发展；加快相关技术和应用标准制定；鼓励试点单位（地区）与相关领域研究机构、龙头企业、专家学者等开展深入合作，加强人才队伍培养和培训。

图片来源：中央网信办官网

(责编：申佳平、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
网信办等十六部门公布国家区块链创新应用试点名单
　　人民网北京1月30日电 （申佳平）据中央网信办消息，为深入开展区块链创新应用工作，中央网信办、中央宣传部、最高人民法院等十六个部门近日联合印发通知，公布了15个综合性和164个特色领域国家区块链创新应用试点名单。 通知强调，要充分发挥区块链在促进数据共享、优化业务流程、降低运营成本、提升协同效率、建设可信体系等方面的作用。…
“十四五”医药工业转型加速 助力健康中国建设全面推进
　　医药工业包括化学药制剂、原料药、中药饮片、中成药、生物药品、辅料包材、制药设备、医疗器械、卫生材料等，是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业。 近日，工业和信息化部、国家发展改革委、科技部等九部门联合发布《“十四五”医药工业发展规划》（以下简称《规划》），提出“十四五”期间推动医药工业发展的重点任务，到2035年医药工业实力将实现整体跃升。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部