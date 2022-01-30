人民网北京1月30日电 （申佳平）据中央网信办消息，为深入开展区块链创新应用工作，中央网信办、中央宣传部、最高人民法院等十六个部门近日联合印发通知，公布了15个综合性和164个特色领域国家区块链创新应用试点名单。

通知强调，要充分发挥区块链在促进数据共享、优化业务流程、降低运营成本、提升协同效率、建设可信体系等方面的作用。各试点单位（地区）之间应加强互联互通、共建共享和业务协同，积极探索多主体参与、多业务协同、跨地区合作、数据有序共享流动创新应用场景。

同时，要强化能力建设。各试点单位（地区）应优先采用具备互操作性、有可持续发展能力的区块链软硬件技术和产品；积极引导区块链应用向价值化、规模化、产业化方向发展；加快相关技术和应用标准制定；鼓励试点单位（地区）与相关领域研究机构、龙头企业、专家学者等开展深入合作，加强人才队伍培养和培训。

图片来源：中央网信办官网

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