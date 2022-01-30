人民网北京1月30日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布数据显示，2022年1月份，制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.1%、51.1%和51.0%，均保持在扩张区间，但低于上月0.2、1.6和1.2个百分点。制造业扩张步伐有所放慢，非制造业扩张力度有所减弱。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，2022年1月份，面对复杂严峻的经济环境和疫情散发等多重考验，我国经济总体延续恢复发展态势，但景气水平有所回落。

制造业采购经理指数扩张放缓

赵庆河分析，1月份，部分制造行业进入传统生产淡季，加之近期市场需求放缓，制造业扩张力度有所减弱。主要有以下特点：

一是生产持续扩张。生产指数为50.9%，连续三个月高于临界点，但比上月下降0.5个百分点，制造业生产扩张步伐有所放慢。从行业情况看，食品及酒饮料精制茶、造纸印刷及文教体美娱用品等与春节假日消费相关的行业生产指数高于52.0%，生产保持较快增长。同时，为满足近期生产需要，节前企业积极备货，采购量指数继续高于临界点，尤其是黑色金属冶炼及压延加工、有色金属冶炼及压延加工等行业采购量指数和原材料库存指数均升至扩张区间，企业采购力度明显加大，主要原材料库存量较上月上升。

二是需求仍显不足。新订单指数为49.3%，比上月下降0.4个百分点，继续位于收缩区间，制造业市场需求持续偏弱。从行业情况看，纺织、化学纤维及橡胶塑料制品、专用设备等行业新订单指数低于46.0%，连续位于收缩区间，行业增长动能不足；但食品及酒饮料精制茶、医药等行业继续处于扩张区间，高于制造业总体，行业市场需求保持上升。

三是价格指数同步回升。主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为56.4%和50.9%，高于上月8.3和5.4个百分点，重回扩张区间，制造业市场价格总体水平较上月上涨。从行业情况看，石油煤炭及其他燃料加工、有色金属冶炼及压延加工等行业两个价格指数均升至60.0%以上高位区间，相关行业原材料采购价格和产品销售价格明显上涨。

四是大型企业景气水平稳中有升。大型企业PMI为51.6%，高于上月0.3个百分点，景气水平连续两个月回升；中型企业PMI为50.5%，低于上月0.8个百分点，仍高于临界点，继续保持扩张；小型企业PMI为46.0%，低于上月0.5个百分点，降至近期低点，显示小型企业生产经营压力较大，发展态势持续偏弱。

五是企业预期有所改善。生产经营活动预期指数为57.5%，高于上月3.2个百分点，制造业企业信心有所回升。从行业情况看，调查的21个行业中，19个行业生产经营活动预期指数位于景气区间，特别是通用设备、汽车、电气机械器材等行业生产经营活动预期指数位于60.0%以上高位景气区间，相关行业企业对近期市场发展前景较为乐观。

非制造业商务活动指数有所回落

赵庆河指出，1月份非制造业总体继续保持扩张，但步伐有所放慢，主要体现在以下两个方面：

服务业恢复有所放缓。近期，国内疫情散发波及省份较多，服务业商务活动指数降至50.3%，低于上月1.7个百分点，为近5个月低点。从行业情况看，各行业走势呈现明显差异。其中，货币金融服务商务活动指数位于60.0%以上高位景气区间，近期降准、降息等一系列支持实体经济发展的货币政策落地实施，相关金融机构业务总量较快增长；零售业商务活动指数较上月上升5.5个百分点至扩张区间，假日消费带动效应较为明显。同时，受疫情反复等影响，铁路运输、道路运输、水上运输、邮政等行业商务活动指数降至临界点以下，行业景气水平回落；涉及接触性消费的住宿、居民服务等行业商务活动指数位于45.0%以下低位区间，表明在居民消费意愿减弱影响下行业业务量减少。从市场需求看，服务业新订单指数为46.8%，比上月下降1.4个百分点，反映近期服务业市场需求偏弱。

建筑业景气季节性回落。受雨雪天气及春节临近工人陆续返乡等影响，建筑业施工进度继续放缓。建筑业商务活动指数为55.4%，比上月下降0.9个百分点；从业人员指数为49.2%，降至临界点以下。从市场预期看，业务活动预期指数为64.4%，较上月有明显回升，表明建筑业企业对节后生产经营预期较为乐观。

综合PMI产出指数保持扩张

赵庆河表示，1月份，综合PMI产出指数为51.0%，低于上月1.2个百分点，表明我国企业生产经营活动延续扩张态势，但活跃度有所下降。构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为50.9%和51.1%。

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