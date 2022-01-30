春节，一年中最喜庆热闹的节日

贴春联、张罗年饭……万家团圆、阖家欢乐

然而温暖灯火背后，总有这么一群人在默默奉献、无私付出

坚守，是他们对春节最长情的告白

……

“让旅客顺利返乡，是我春节最好的礼物”

北京大兴国际机场，问讯员方丹丹仔细观察着每一个来往乘客的状态，以便能够第一时间出现在需要帮助的旅客身旁。她说：“很多旅客可能一年就回一次家，早一分钟发现他们的困难，就有可能降低旅客的误机概率。”

心系他人早日归家，方丹丹自己却从不提“回家”二字。今年，已经是她连续第八年在春节期间坚守岗位。作为大兴机场里行走的“百科全书”，她用“爱人如己，爱己达人”的服务理念帮助每一位乘客顺利踏上旅程。

“精细检修，这是我们对市民出行的承诺”

上海地铁维护保障有限公司车辆分公司维修五部车辆均衡修班组副班长吴毅华正在检修地铁列车。他说：“全年365天，每天24小时，我们都随时待命，确保地铁列车工作在最佳状态。”

今年将是他在工作岗位上度过的第十五个春节，他和班组同事们要完成90辆地铁8号线列车的均衡维修工作。即使在休班时，他也会随身携带列车的“专业维修钥匙”。

“万家灯火时，我守在安全生产第一线”

太仓中化环保化工有限公司，装置主管卞甦正在巡查生产线。他说：“保障生产安全，这六个字既是一份工作，更代表着一份责任，所以这三年的春节假期，我都选择坚守在岗位上时刻待命，牢守安全第一关。”

大型化工生产一旦开工就要连续工作数月，春节期间，生产线每天依然要消耗数百吨化学用品，安全问题容不得一丝松懈。疫情防控之下，卞甦每天都要做好“三件事”：人员健康情况确认、办公场所消毒、检修工作安排与跟踪。

“他们守护万家灯火，我们保障他们生产运转”

京东工业品昆山花桥企配中心，陈园园每天8点都会准时到达工作岗位，在500平的企配中心里，逐一核对、验收、集单整合分散而来的企业订单。她说：“服务保障那些春节依然奋斗在一线的劳动者们更好地完成他们的工作，让我觉得春节的坚守很有意义。”

聚焦“最后一公里”收货难、验收难，实现“万单合一”，即便是接近春节，陈园园每天需要处理的订单也超过200多个。

……

春节的脚步近了

“坚守者”们的故事也才刚刚开始

岁月静好，因为背后总有一个个“他”

民警、环卫工人、快递小哥、疫情防控人员

……

平凡的工作岗位

不平凡的你们

致敬，春节里的每一位“坚守者” ！

(责编：李源、董童)