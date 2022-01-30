原标题：连续六年！中国太保产、寿险双膺经营评价A级

1月28日，由中国保险行业协会公布的2020年度保险公司法人机构经营评价结果出炉。中国太保旗下中国太保产险、中国太保寿险均位列A级，连续六年双双上榜。

保险法人机构经营评价自2105年推出起，每年从速度规模、效益质量和社会贡献等维度，对保险公司经营状况和效果进行评价，并与服务评价、风险综合评级共同构成了“三位一体”的监管评价体系，综合反映保险公司经营管理、服务水平和风险状况。

近年来，中国太保以“客户体验最佳、业务质量最优、风控能力最强”以及成为“行业健康稳定发展的引领者”为目标愿景，坚定不移深化转型，走高质量发展道路，实现了整体稳健的经营结果。作为在上海、香港、伦敦三地上市的中国保险公司，中国太保围绕主业链条多业务板块均衡发展，形成了具有行业一流竞争力的保险专业经营能力，人身险板块专注保障本源，深化“产品+ 服务”模式，加快产品创新和多层次服务体系建设，推动客户价值可持续增长；财产险板块不断提升客户经营水平，加强业务品质精细化管理，推动业务增速和承保盈利能力领先行业水平。

践行客户经营理念 完善“太保服务”支撑体系

中国太保充分发挥保险业务全牌照优势，围绕“一个客户、一个界面、综合服务”的目标，致力于为客户提供便捷高效、综合定制的产品服务解决方案，持续优化客户体验，推动客户价值的稳步提升。

中国太保产险主动应对车险综改，加强个人客户经营，抓住非车险、农险的战略发展机遇，加强风险品质管控，综合成本率持续优化，践行ESG理念，全面提升服务国家战略和实体经济的能力；中国太保寿险深耕保险主业，为客户提供覆盖全生命周期、层次分明的保险产品和服务，老客户加保、康养主业协同、惠民保业务等方面取得成效，新银保业务努力破局，长航行动开始启动。

中国太保积极打造“太保服务”支撑体系，一站式满足客户全面的保险产品服务需求，向客户提供“责任、智慧、温度”的“太保服务”，服务个人客户的广度和深度持续提升。截至2020 年底，中国太保产险车险第三者责任险百万及以上保额客户数达1,715 万人，较年初大幅增长31.9%；中国太保寿险30 万元以上重疾保额客户数473 万人，较年初增长17.1%。

发挥主业协同优势 打造“服务+”助力高质量发展

中国太保以“一个太保、一揽子服务”为宗旨，发挥集团整体优势全力推动协同开发，在集团范围内共享团体客户资源，集合产品、服务、技术等要素，深化组织推动、管理创新以及系统运营，打造围绕团体客户需求提供综合解决方案的能力。实施战略客户、重要团体客户分层经营。对战略客户，由中国太保集团牵头各子公司共同进行深度开发；对重要团体客户，推行市场化机制下的跨子公司协同开发。

基于良好的团体客户综合经营，近年来中国太保在农险、大病医保、长期护理保险等传统领域的优势不断扩大，在防贫保险、绿色保险等新兴领域不断深耕，在高质量发展的道路上稳扎稳打、不断前行。

中国太保产险坚持业务品质管控，新兴领域保持快速增长：升级应用“e农险”新技术，为农业发展提供风险保障，推动农业发展，2021年农险保费规模首超百亿；与合作伙伴量身打造“碳中和”综合解决方案，助力实现“零碳进博”，推动进博会成为国内会展业的绿色标杆，落地碳排放配额质押贷款保证保险业务。截至2021年12月末，中国太保产险为全国超过6000家企业提供环境污染风险保障，总保额96亿元，助力企业实现绿色环保、安全生产、节能降耗；为全国30余个省市提供保额1678亿元的林业保险风险保障；“防贫保”落地逾1046个县区，累计提供超23万亿元的风险保障，为临贫易贫户发放了13.39亿元防贫救助金。

中国太保寿险推出“长航行动”，打造高质量发展“芯”模式的实施路径。截至2021年12月末，在健康医疗方面，以为客户提供高效便捷医疗服务为宗旨的“太保蓝本”累计覆盖客户已超1800万人，服务人次超15万；在高端养老方面，“太保家园”养老社区落地9城10园，总床位逾1.2万张，成都、大理两大社区已率先开业。与此同时，中国太保寿险积极助力国家多层次医疗保障体系建设，充分发挥保险保障功能，服务社会民生。以“一城一策”策略持续推进城市定制型商业医疗保险(惠民保)，累计覆盖12省2100万客户，其中主承保的上海城市定制型商业医疗保险“沪惠保”，参保人数累计超过739万人，创下“城市定制型商业医疗保险”首年参保人数之最。

成立30多年来，中国太保牢固树立以人民为中心的理念，立足客户对“保险产品+服务”的多元化需求，优化产品供给，持续提升服务质量。2021年，中国太保“服务官”制度全面落地，创新建立了从集团到总公司、分公司、中支公司的四级“服务官”制度，从服务客户全生命周期出发，全面打造身边服务、终身服务和精致服务。

中国太保表示，将充分发挥主业优势，为近1.6亿客户提供一站式服务，推动经营进一步由外延式增长上升为内涵式增长，奋力打造行业高质量发展新高地。

(责编：曹淼、李源)