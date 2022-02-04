新华网北京2月3日电（记者 雷东瑞）2月3日，记者从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，春运第18天，全国预计发送旅客1757万人次。其中铁路预计发送旅客380万人次，公路1250万人次，水路54万人次，民航73万人次。全国高速公路预计流量3485.84万辆。

近日，张承高速张家口段部分区域出现降雪，积雪最厚达到3厘米左右。作为冬奥会重要保障路段，河北交通部门迅速启动除雪保畅应急预案，51名除雪人员闻雪而动、边降边除，6支除雪梯队排兵布阵、协同配合。目前，冬奥重点保障路段积雪已全部清除完毕。

受降雪影响，雅西高速拖乌山段路面结冰，四川交通部门采取应急处置措施，出动除冰除雪车，撒布融雪剂，并在成都绕城转成南高速、成仁高速二峨山隧道等易拥堵点位布设清障救援车辆11台，执法车辆10台。

辽宁交通部门提前准备，全省各线路共出动89个除雪组，投入除雪防滑作业人员622人、设备336台，累计运转766台班。目前，各线路作业基本结束，具备开通条件。

国务院联防联控机制春运工作专班提醒，3日至5日，西藏南部、云南西北部有强降雪，需防范雨雪、积雪结冰、路面湿滑、低能见度的不利影响，加强交通安全管理；四川、贵州、安徽、浙江等地需防范雨雪和路面湿滑对交通的不利影响；四川、湖南、浙江等地需防范大雾天气对交通出行的不利影响。

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