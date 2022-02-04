新华社北京2月3日电（记者王立彬）作为“化学地球”国际大科学计划的重要成果，第一张全球地球化学基准图（地球化学图）已编制完成并提交相关国家使用。

记者从自然资源部获悉，2016年5月，原国土资源部代表中国政府与联合国教科文组织签署协定，在河北省廊坊市建立教科文组织全球尺度地球化学国际研究中心。随后该中心发起“化学地球”国际大科学计划，吸引了40多个国家400多名地球化学科学家参与其中。经五年努力，新增全球地球化学基准网建设面积1810万平方千米，初步建立了覆盖全球陆地面积1/3的地球化学基准网，编制了第一张全球地球化学图，建立“化学地球”大数据平台，为地球系统科学研究和全球自然资源与环境可持续发展提供了权威数据。

在编制第一张全球地球化学图之外，“化学地球”国际大科学计划还取得其他多方面成果：初步建成中国地球化学监测网并完成第二轮监测工作，获得我国土壤圈76个化学元素和有机碳等权威地球化学监测数据；与“一带一路”沿线多个国家开展双边合作，完成1∶100万国家尺度地球化学填图面积350万平方千米；研发的地球化学填图技术和软件以及技术标准向发展中国家推广使用，为52个国家的856名专业人员进行培训；初步建立40余个国家400余位科学家参加的“化学地球”国际大科学计划国际合作网络，团队被自然资源部授予“国际地球化学填图创新团队”称号，被科技部列为“国家引才引智示范基地”。

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