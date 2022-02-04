中国银联近日发布的报告显示，“睡眠卡”潜藏账户风险，在遭受资金损失的受访群体中，超过3%的受访者表示曾出借过银行卡谋利，且主要集中于学生、小微企业主、自主创业者等群体。

中国银联发布的《2021移动支付安全大调查研究报告》显示，2021年移动支付呈现新特点，金融消费者权益保护有所改善，受访群体人均损失金额下降。但受损人群范围有所扩大，非法买卖账户、网络直播诈骗等问题突出。

在日常生活中，不少人同时办理了多张银行卡，其中一些银行卡因利用率低成为“睡眠卡”。报告显示，出借银行卡的人群发生损失的概率更大，损失的金额更高。拥有10张以上银行卡且发生损失的受访群体，人均损失金额超过3000元，高出受损人群平均损失金额的50%。

从欺诈方式来看，网络直播和虚拟货币交易炒作的占比较高。报告显示，曾遭遇过网络直播诈骗的受访群体占比约为11%，平均损失金额超过3500元，其中老年群体遭遇大额欺诈损失比例较高。在参与虚拟货币交易炒作活动群体中，45岁以上人群、小微企业主、自主创业者、学生等受访群体占比靠前。

中国银联风控专家建议，消费者要管理好个人账户及二维码，做好“睡眠卡”及相关账户管理，切勿出借、出租银行卡及收款码。同时，守护好个人敏感信息。此外，坚决抵制网络赌博、“跑分”洗钱等违法犯罪活动，发现此类非法平台要积极举报。（记者吴雨）

(责编：杨光宇、胡永秋)