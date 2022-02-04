新华社纽约2月2日电 综述：国际油价继续走高 可能面临回调压力

新华社记者刘亚南

由于石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国未能以加速提高产量配额的方式为油价降温，美国上周商业原油库存意外下降对油价构成支撑。国际油价在2日小幅上涨，但未能站上每桶90美元整数关口。

截至2日收盘时，纽约商品交易所2022年3月交货的轻质原油期货价格上涨0.06美元，收于每桶88.26美元，涨幅为0.07%。2022年4月交货的伦敦布伦特原油期货价格则上涨了0.31美元，收于每桶89.47美元，涨幅为0.35%。

欧佩克与非欧佩克产油国2日以视频方式举行第25次部长级会议，决定根据原定时间表，将3月的月度总产量上调日均40万桶。这符合此前大部分市场人士预期。

不过，也有市场分析人士曾预测，3月产油国生产配额可能额外提高，或沙特阿拉伯可能实施自愿增产，从而为油价降温。

从上述政策动向看，欧佩克与非欧佩克产油国无意额外扩大产能。分析人士判断，尽管地缘政治紧张局势仍未得到有效缓解，近期国际油价涨势却明显乏力。一旦利空因素出现，油价预计将出现较为明显的回调。

PVM石油经纪公司分析师斯蒂芬·布伦诺克早些时候表示，欧佩克与非欧佩克产油国可能采取的增大生产配额的政策，非但不会打压油价，反而会推动油价上涨。这是由于市场会把相关增产措施解读为产油国剩余产能的减少，而非全球石油库存的增加。

此外，加拿大皇家银行全球大宗商品战略负责人赫丽玛·克罗夫特等分析人士认为，受制于多种因素，市场对产油国是否有能力根据新的生产配额相应提高产量表示担忧。

美国能源信息局2日公布的数据显示，上周美国商业原油库存为4.151亿桶，环比减少100万桶，而此前市场预期上周商业原油库存上涨。当日公布的石油库存数据和美元连续走弱对油价构成额外支撑。

不过，布伦诺克说，油价向每桶100美元水平冲击的上涨行情可能很快停止，预计在夏季消费高峰开始时会再次开始。他预测，油价继续攀升可能打压石油需求，全球央行可能会做出更为激进的反应，以应对能源驱动的通胀压力。

美国银行全球研究部技术策略师保罗·西亚纳2日表示，纽约原油期货价格上涨动能正在衰减，加之前期市场过度看涨，油价可能已接近短期峰值。此外，美国银行大宗商品分析师认为，今后伊朗原油重回市场，或欧洲地缘政治局势缓解，可能有助于油价出现回调。

美国市场信息服务商阿莱里安公司研究总监斯泰西·莫里斯认为，石油需求目前仍然健康，高油价可能对需求造成破坏的预期不足以引发市场显著担忧。在剩余产能有限且一些产油国难以复产的情况下，供应很可能依然是市场关注的焦点。

(责编：杨光宇、胡永秋)