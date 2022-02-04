正月初一至初三电影票房达34.75亿元（新数据 新看点）
2022年02月04日08:19 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京2月3日电 （记者刘阳）国家电影局初步统计数据显示：正月初一至初三，电影票房达34.75亿元，日均超10亿元；《长津湖之水门桥》等3部新主流电影的票房达20.25亿元，市场占比58.26%，观众普遍给予较高评价。
走进影院，可以感受到浓浓的节日气氛和观影热情，许多观众手持电影票，与电影海报合影留念。在做好疫情防控的前提下，影院现场秩序井然，影厅保持较高上座率。
据了解，今年春节假期上映的影片题材多样、类型丰富。其中，新主流电影成为电影市场的重要支柱，在口碑和票房上取得双丰收。目前，我国已经成为全球银幕数最多的国家，也是全球最大的电影市场。
《 人民日报 》（ 2022年02月04日 01 版）
(责编：李楠桦、陈键)
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