本报记者 张志锋

图为日前拍摄的容东片区。

李兆民摄（人民视觉）

新春佳节，在雄安新区容东片区，红灯笼挂满街，中国结随风飞舞。人们扶老携幼，提着大包小包的年货回家团聚，互相拜年。

近期容东片区迎来首批居民，他们在新家度过第一个春节。

新家过年 干净暖和

除夕前，一场瑞雪带来浓浓年味儿，记者走进红莲西苑小区的一个单元门，一股暖意扑面而来。敲开包东才的家门，包东才刚泡了一壶茶，一边看着窗外的雪景，一边玩赏自己收藏的老物件。

包东才老家在河北容城县大河镇西孙村，房子已有20多年。去年12月26日，老两口搬进容东片区的新家，三室两卫的新房有120平方米，“过去冬天烧大炭取暖，新房有地暖，又干净又暖和！”包东才呷一口茶，指指门口的温度计：22摄氏度。“过去在村里种地，冬天一刮风到处是土。现在住楼房，小区绿化很好，出去都是平整的马路。”

“那就是小孙女的学校，下楼走5分钟就到。”包东才指着窗外一座小楼说，孙女过去在大河学校读书，不管风吹日晒，他骑着电动三轮车，每天接送好几趟。去年9月，新房旁边的乐民小学建成开始招生，孙女就转到新学校，中午在学校吃饭，省了不少心。

新家和新学校只隔一条路，包东才习惯了，还想送孙女上学，孙女说：“就几步路，爷爷不用送了，路口还有老师和警察叔叔护学。”

目前，容东片区新建了10所学校，涵盖幼儿园至高中，在校生共有4000多人。眼下，北京支持新区建设的“交钥匙”工程北海幼儿园、史家胡同小学、北京四中都进入收尾阶段，北京中关村三小等学校与新区三县学校结对子，新区基础教育水平逐步提升。

红莲西苑小区有40栋楼，是容东片区最大的居民安置区，去年底以来，容东片区交付新房3万套，主要安置容城县的征迁户，可以拎包入住。包东才等成为首批新居民，西孙村有192户，现在基本都搬进了新家。

从新家步行10分钟左右，菜店、水果店、便利店和药店等一应俱全。“还有养老驿站，打乒乓球、下棋打牌、聊聊天，比住在村里好。”包东才说。

环境提升 出行便利

“我们1月16日刚搬新家，亲戚来祝贺乔迁之喜，吃一顿、喝几杯。”82岁的高茂申住在弘文花园小区，阳台上摆满各式盆栽鲜花，“这大红花像火炬，叫‘鸿运当头’。搬新家，过新年，日子像这花儿一样，越过越红火！”

高茂申的老家在大河镇东孙村，新房交付前，他来容东看过多次，还坐公交车去了几次雄安郊野公园，“公园很大，一天也看不完。”雄安郊野公园是新区“千年秀林”的升级版，去年11月全面建成以来，每逢节假日游客络绎不绝，已成为新的旅游打卡地。

先植绿，后建城，是雄安新区的建设理念。去年3月，修路施工涉及容城县段庄村附近的11棵榆树、槐树，雄安新区决定将11棵“乡愁树”移栽到悦容公园和金湖公园，设置导视牌，让人们了解这些大树的历史，留住乡愁。目前，悦容公园、体育公园等已陆续建成，成为雄安百姓微信朋友圈的高频词。

绿地连淀泊，当地人对白洋淀有特殊情感。高茂申一家常去白洋淀，这些年眼看着水多了，更清了。经过生态修复和治理，淀区整体水质由2017年的劣Ⅴ类提升到2020年的Ⅳ类，淀心区平均水质达到Ⅲ类标准，为近10年来最好水平。野生鸟类也多起来，当前共记录野生鸟类224种，比新区设立前增加18种。

不仅生态环境改善，出行也更加便捷。容东开行的公交车通往新建的雄安站，高茂申感慨：以前去北京走亲戚，坐汽车要折腾2个多小时，现在坐高铁1个小时就到了。

2020年底京雄城际铁路和雄安站开通运营；去年5月，京雄高速河北段、荣乌高速新线、京德高速一期通车，雄安新区对外骨干交通网进一步完善，新区的基础设施、公共服务进一步完善。

党员下沉 服务居民

“这里能交水费吗？”1月23日，段来义带着现金来到望淀社区党群服务中心。“您以后不用跑，手机打开小程序就能交。”社区工作者得知老人不会用智能手机，就把交费流程用大号字写在纸上，并现场打通老人儿子的手机，告诉他怎么操作。

段来义是大河镇胡村人，去年11月搬进阳光园小区。新家什么都好，但段来义还是遇到点新烦恼——水电气等交费大多在网上操作。“不用跑腿是为了方便老百姓，老年人也得学新技术。”段来义说。

搬进新家，生活面临新场景。大河镇南文营村是新区第一批征迁村，目前绝大多数村民选了新房，住在不同小区。去年11月，村支书曹国光搬进兴安社区所辖的云舒庭小区。他当了11年村支书，如今虽有社区服务，大伙儿仍习惯找他办事，开证明、盖章。过渡期里，为了方便大家，村委会在容东租房办公。

从农民到市民、从农村到社区，这种转变给基层社会治理带来新挑战。目前容东片区有19个社区，望淀社区规模最大，共有2000多名居民。赵承龙任望淀社区和胡村社区党总支书记，“我们在帮助新居民尽快适应新生活。”

望淀社区有8名专职社区工作者，都是大学生。田旭研究生毕业于香港城市大学，目前主要工作是入户调查，了解居民需求，协调解决。

望淀社区在每个小区安排专职社区工作者担任负责人；推选楼门长，由村干部副职担任；组织60名党员公示姓名、电话，方便居民联系。下一步，还将以小区为单位成立党支部和党小组。新区各级共1500余名党员干部下沉一线，包联到户，解决新居民急难愁盼问题。

《 人民日报 》（ 2022年02月04日 02 版）

(责编：李楠桦、陈键)