"新年货"有哪些新趋势?要宅家还要有年味儿

新春对联不仅有了贴上米缸、猫窝的“迷你版”,内容也“反常规”甚至夹杂着英文;90后、00后囤的年货里不仅有吃穿,还有犒劳自己辛苦“打工”一年的VR眼镜;生儿育女的80后则为“智能家”添置了不少新品。

不同的地域,孕育了不同的年味儿。不同年龄、性别的消费者,对年货的偏好也大相径庭。

“新年货”关注“家”和“健康”

“年货”在《现代汉语词典》里的解释是“过农历年时对应的物品,如糕点、年画、花炮等”。随着时代变迁,“年货”的内容更加包罗万象,商场、电商平台也纷纷过起了“年货节”,除了过年必需品,馈赠亲友的、犒赏自己的都是当代人眼里的“新年货”。

“过新年,穿新衣”的传统习俗还是没有改变。《2022年货节——新春生活消费趋势报告》统计显示,2021年底微博中提及“过年买”的内容中,声量最高的关键词包括衣服、手机、零食等,今年相比往年显著增长的关键词则有手机、项链、汉服等。

2022年的春节,在“就地过年”的倡导下,人们对家人的思念、对团聚的期盼更加浓厚,“年货”被赋予了更多的情感内涵。物质方面,人们对“家”“健康”“健身”“智能”等关键词的关注度显著提高,精神方面,人们更愿意为“文化意义”“治愈”“好运”等关键词买单。

从线上整体情况来看,2022年货节品类成交额TOP10分别为女装、家装、食品、3C数码、家居家纺、母婴、男装、美妆、运动户外及大家电。

年货偏好按人群、地域有区分

数据显示,女性是置办年货的主力军,在线上整体贡献了61%的成交金额,人数上也显著高于男性,是男性人数的1.8倍。女装、美妆、母婴等品类更受女性偏好。男性买“年货”虽然人数少,但整体件数却略多于女性,并且在3C数码及大家电品类方面更容易“出手”。

年货需求在代际间有着显著差异。初入职场的00后,以及职场“生力军”的90后均对3C数码、女装有着较高的偏好度;80后处于生儿育女、安家置业的人生阶段,在家装、母婴类别的偏好更为突出;70后们除了家装,在女装及食品方面同样展示出高偏好度。

不同地域置办的年货也各具特色。北方年货讲究大体量,让“南方论斤、北方论车”“山东人准备年礼像进货”等话题引发热议。同时,“南方吃年糕,北方吃饺子”等年夜饭差异都是引人共鸣的话题。

纵观五湖四海的年货,最显著的差异要看舌尖上的“家宴”:长春的红肠、南京的盐水鸭、四川的火锅、云南的鲜花饼、广州的烧腊、厦门的姜母鸭等,都作为地域特色被收录进“全国年货图鉴”。

“宅家”相关品类成新趋势

“新年货”有哪些新趋势?

疫情导致出行受限,人们更愿意为了自己的小家而非人情往来上给与更多的投入。同时,居家时间变长,坚定了不少人安居置业的心愿,人们想把家布置成更温馨、智能化的空间。因此,与“宅家”相关的品类,如大家电、家居家纺、生活电器、家装等都出现了正增长。例如,风靡一时的洗地机为生活家们创造了更整洁的家居环境,投影仪等新兴家电正在取代电视机,成为年轻一代的幸福感来源。

“过年送健康”也成为新趋势。体检卡、血糖仪、益生菌等跟健康、保健相关的产品,被用来送父母、长辈尤为常见。在追求健康生活的指引下,“运动户外”“瑜伽”等运动装备成为年货新选择,冬奥冰雪热潮还带动了滑雪装备的迅速增长。

数码科技如今是娱乐也是生产力。VR设备在元宇宙概念下逆势翻盘,涨势喜人。手机、电脑等产品也随着居家办公、在线学习的展开不断形成“升级”需求。

在家吃饭是带着烟火气的幸福。空气炸锅从社交平台一路火到线下。“看来不买台空气炸锅,小红书不会放过我了。”网友因频繁收到社交平台相关产品及菜谱推荐而打趣道。此外,预制菜、快手菜等能够便利解决置办年夜饭难题的产品也广受好评。既能满足亲自下厨的仪式感,又能把年夜饭该有的“排面”摆满。

“被疫情偷走的这两年”这一话题在节前曾登上热搜,收到5.1亿次阅读量。新春之际,人们希望记录当下,留住爱与美的瞬间。“艺术照”“全家福”等摄影服务出现显著涨幅,高颜值的新年艺术照是爱美人士朋友圈的刷屏利器。留住生活化瞬间的“拍立得”相机也颇受欢迎。

“万物皆可贴对联”成新年俗

新年货中,国潮、国货当道。在女装品类中,旗袍、汉服热度上涨,中国风国潮服饰成为越来越多年轻人的“新年战袍”。

疫情之下,人们被动或主动地与本土生活有了更紧密的连结,本土特产成为“地域自豪”,老字号随之焕发新生。火锅、红肠、鲜花饼、盐焗鸡等各自老字号美食广受喜爱。

身穿醒狮服的猫咪走红网络,“当狗穿上羽绒服”也登上热搜。宠物作为养宠家庭的一员,自然也得给它们备足年货。宠物衣服、宠物智能设备增长势头明显。

红色服饰一贯是年货中的重要角色,如今连饮料的盖子都要戴上红色狮子帽,图个好彩头。锦鲤首饰、祈求好运的货品涵盖各类生活配件,贯穿人们的衣食住行。

“招财进宝年年富,喵肥家润事事顺”,横批“人喵共旺”——从前人们在门上贴对联,如今家里的猫窝、狗窝、米缸,甚至电源插座……万物皆可贴对联。除了样式迷你,对联的文字内容也颇为吸睛。“WORK WORK HARD NOT TOO LATE,TRY NEXT YEAR BE THE BOSS”,横批“JUST DO IT”,对于“反常规”英文对联来说,“CHINGLISH”(中国式英语)的错误语法并不是重点,要的就是那份幽默带来的会心一笑。这些春联小心思在增添“年味儿”的同时也充满了年轻人的自我表达。

文/本报记者 陈斯

