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联合国粮农组织：一月全球食品价格上涨

2022年02月04日08:37 | 来源：中国新闻网
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原标题：联合国粮农组织：一月全球食品价格上涨

　　中新社北京2月3日电 (记者 刘亮)联合国粮农组织3日披露的数据显示，1月全球食品价格上涨，主要原因在于植物油供应紧张。

　　粮农组织食品价格指数1月平均为135.7点，比2021年12月上升1.5点(1.1%)。粮农组织植物油价格指数1月环比上升4.2%，扭转了去年12月的下降趋势，创下新高的同时，还拉动食品价格指数整体上行。

　　粮农组织指出，出口供应量下降以及其他供给端限制因素，尤其是劳动力短缺和不利天气状况，推动植物油价格升至历史新高。上述限制因素的影响短期内或将持续。

　　粮农组织乳制品价格指数上涨2.4%，连续第5个月增长。粮农组织谷物价格指数今年1月与去年12月相比略有上升，涨幅0.1%。粮农组织肉类价格指数1月小幅上升。

　　粮农组织食糖价格是1月唯一下降的指数。因为食糖出口大国—印度和泰国的预期产量良好。此外，巴西主产区降雨条件改善且乙醇价格下降等多种因素推动食糖价格1月环比下降3.1%。

　　粮农组织还调整了2021年世界谷物产量预报，现预报总量为27.93亿吨，同比下降0.8%。

　　粮农组织当天发布的最新《粮农组织谷物供需情况简介》预测，2021年全球小麦产量与2020年持平。

　　2021/2022年全球谷物消费预计同比增加1.6%，而世界谷物库存/消费比可能降至28.7%，与去年相比小幅下降，但仍处在历史较好水平。

　　粮农组织对2021/2022年世界谷物贸易量的最新预报为4.81亿吨，与前一个贸易年度相比增加0.4%，创历史新高。(完)

(责编：李楠桦、陈键)

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