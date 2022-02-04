广东：预制菜走俏春节餐桌
2022年02月04日08:45 | 来源：新华网
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原标题：广东：预制菜走俏春节餐桌
新华社广州2月3日电（记者熊嘉艺、李雄鹰）佛跳墙、红烧肉、白切鸡、烧猪手、煲仔饭……不到20分钟，一桌色香味俱全的年夜饭端上餐桌。凭借“菜式多种类”“制作零门槛”，2022年春节，预制菜线上线下销售火爆，成了抢手的新年货。
记者走访广州线下门店看到，春节预制菜种类丰富，从单品菜肴到全套年夜饭应有尽有。有消费者表示，春节期间购买几道工艺复杂的“横菜”，吃饭时自己再炒几个小菜，省时省力又美味。
广东省农业农村厅相关负责人表示，目前市场常见的预制菜品种有水产类、畜禽类、蔬菜类和汤类等。
“年菜中很多‘硬菜’做起来费时费力，我们把所有需要费工费时的部分都前置处理完了，对于消费者来说置办年夜饭就很简单了。只需要简单微波加热、摆盘即可，20分钟上齐一桌菜。”大润发熟食研发师徐丙炽说。
丰富的口味、便捷的操作，推动春节预制菜销量上涨。此外，线上电商平台推出各类节庆活动，也拉动预制菜销售增长。
(责编：李楠桦、陈键)
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