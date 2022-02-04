高建进

原标题：走进福山遇见“福”

“七溜八溜，不离福州。新春吉祥，虎年有福！”伴随舞台上的翩翩起舞，台下的观众喜笑颜开，用福州方言齐声共喊这句顺口溜。1月26日下午，位于福州北郊的福山郊野公园被满满的“福”元素装扮一新，这里正在举行“虎年福见，有福之州：迎虎年春节，过幸福生活”活动。在“福山舞墨”“福水留香”“福道逸情”“福泉映画”等各个互动区域，众多市民前来“打卡”：书法家现场写春联送祝福、体验打印个人专属“福”字帖、参观琳琅满目的“福”文化主题文创产品。

2022年新春伊始，福建省委提出在虎年春节期间，营造新一轮弘扬“福”文化热潮，通过举办一系列展演展播和展览展示活动，推动“福”文化资源转化利用，打响福建“福”文化品牌，助力文化强省建设。“今天的活动选在福山举行，有特别的意义。”福州市鼓楼区委宣传部副部长彭辉向记者介绍说，“据《三山志》记载，福州‘因州西北有福山’而得名。因此，福山本身就是‘福’文化的一个典型代表。”

在“福山舞墨”互动区，书法家们正泼墨挥毫为群众书写春联。一些包含着“福”字的作品最受大家欢迎。“这副春联太好了，我回家马上就贴上。”80岁的翁书仁老人手捧着“春光辉映满堂春，福星高照全家福”的大红春联笑逐颜开。他说，现在的日子是芝麻开花节节高。“我家就在福山公园旁边。20年前，我刚搬到这里时，四周还是一片荒凉，马路上连路灯都没有，一到晚上就不敢出门。现在这里高楼林立，还有了美丽的郊野公园，真是太有福气了。”

在公园的步道上，住在附近的吴更一家五口正兴致勃勃地开展家庭健步比赛。这处风景如画的公园步道名为“福道”，全长20公里，串联起三座山脉的24个重要景观点，一路上洋溢着浓厚的“福”文化：有朱熹手书的“福”字摩崖题刻福字坪，有鸟语花香的福榕园，有铺着夜光石的祈福台。在祈福台的祈福树下，吴更默默地为一家人许下新年的美好愿景。他开心地说：“这里的福道就是一条名副其实的幸福道，景色优美，空气清新。我现在每天都要来这里锻炼身体。新的一年，希望大家的福气像福道一样顺顺畅畅、长长久久。”

在草木葱茏的福山山麓，在郊野公园的怀抱中，福建省创新高地——福州软件园静静地矗立其间。今天的活动吸引了许多软件园的员工参与，他们纷纷以掩映在绿树花丛中的研发大楼为背景拍照留念。

“软件园20多年的发展历程，印证了‘幸福都是奋斗出来的’这句话。”福州软件园管委会主任黄瑞忠告诉记者，1999年福州软件园开园之初，只有一栋破旧的创新楼，交通出行不便，就学就医等配套基本为零。“20多年来，福州软件园产业发展突飞猛进，以年均20%的增速增长，2021年园区总营收达1500亿元，成功蝉联‘中国最具活力软件园’，汇聚科技企业1108家，从业人员超3.5万人。”黄瑞忠说，如今的软件园坐拥山水生态格局，园区绿化覆盖率达60%，“全国生态环境最佳科技园区”名副其实。

“中国福文化源远流长，历久弥新。祝福、祈福、接福、纳福等各种仪式和活动传承至今，成为中华民族特有的生活习俗和文化符号。”原福建省文化厅副厅长、第四届福建省书协副主席陈吉说，福建堪称中国“福”文化荟萃集成之地，福建和福州是中国唯一以“福”字冠名的省级行政区和省会城市。他说：“福建，有‘建’福之意，意味通过建设、通过奋斗而谋幸福，这是新时代赋予传统福文化以新内涵，也是福建省委大力弘扬福文化的意义所在。”

福建省委常委、福州市委书记林宝金表示，衷心希望通过本次活动，广大市民朋友能够充分感受到福州这座山水城市的生态魅力和闽都文化的深厚底蕴，进一步增强对有福之州的认同感、归属感，共同营造欢乐祥和、福气满满的节日氛围。

《光明日报》（ 2022年02月04日 03版）

(责编：李楠桦、陈键)