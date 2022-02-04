记者 商 瑞

原标题：大港油田年味浓

春节前夕，京津冀再次迎来寒潮，天津下起了鹅毛大雪。除夕当天，经济日报记者来到大港油田，采访冬季油气保供情况。

位于天津滨海新区的中国石油大港油田始建于1964年，是继大庆、胜利之后新中国自主开发的第三个油气田。早上9点，记者跟随中国石油天津大港油田综合服务保障车队，来到天津储气库分公司大张坨储气库。

大张坨储气库存储的天然气进入管网两小时内可达北京地区，用气高峰时，这里的供气量占到北京中心城区日供气量的1/5，承担着2022年北京冬奥会及冬季京津冀地区天然气保供调峰的任务。

1月30日下雪以来，大张坨储气库就紧急启动了寒潮应急预案。除夕当日，巡检员宋萌和三名同事主动请战，负责节日期间的巡检工作。“今天除夕，我们就不让师傅们值班了，让他们好好和家人过个年。”宋萌对记者说。

一趟巡检不轻松。四人要徒步巡检3公里范围内15口浸泡在水中的储气井，查找跑冒滴漏，记录压力变化。事关储气库的安全和京津冀千家万户的冷暖，一点马虎不得。他们蹚泥地、踩寒冰，一趟巡检下来，红色棉服已经湿透，橡胶棉靴沾满了碎冰与黄泥。

已经值守了22个春节的作业区经理王健告诉记者：“这些年轻人有责任心、有技术、懂知识。我们很高兴，事业后继有人呀！”

冬季以来，大港油田储气库群的400多名员工，每天都在默默坚守、无私奉献。作为京津冀冬供主力军，该储气库群已安全平稳运行近8000个日夜，累计注气约323亿立方米、采气约285亿立方米，居全国首位。

傍晚时分，记者在库区看到火红的吊钱、崭新的灯笼已经高高挂起，车间大门已贴上了大大的福字；在会议室内，干果、牛奶、大枣等慰问品已摆放在圆桌上。简单、干净、红火、有序，这就是大张坨储气库的“年味”。

不只是储气库，春节期间页岩油生产也没有停下来。

除夕夜，河北省沧州市南皮县肖九拨村外，白色的聚光灯照亮了旷野，近50米高的钻井架上轰鸣不断，钻井机不断旋转，一根根钻管插入地底，官页5-3-6H页岩油井的钻井深度已经超过了2000米。渤海钻探第一钻井公司70217钻井队队长贺向前对记者说，“春节期间，三口井的钻探任务将继续加快实施。我们要加快进度，早日打出高产井，让我们的页岩油早日产业化、市场化”。

“页岩油自然产能低，需要再造人工油藏，所以页岩油商业化开采、大规模应用的关键，是如何通过技术创新和管理创新来降成本。这也是我们研发、突破的方向。”大港油田新项目事业部经理陈长伟介绍。

艰辛的努力期待着未来的丰收。2019年至2021年，大港油田整体钻探投产页岩油油井35口，今年还计划部署井位8口。随着工厂化作业和批量生产，页岩油井的开发成本大幅度摊薄，大港油田将迎来高质量发展的春天。

(责编：李楠桦、陈键)