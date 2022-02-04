记者 齐 慧

原标题：保障交通枢纽安全运营

连日来，中铁建工集团有限公司金隅西三旗共有产权房项目经理部一片忙碌。为保障冬奥会期间京张高铁清河站安全优质运营，项目部组建一支34人的运维保障团队，于1月5日至3月16日进行冬奥会期间清河站照明、给排水、通风与空调等涉及使用功能方面的运维保障服务。

中铁建工集团有限公司金隅西三旗共有产权房项目经理部工程技术部部长李硕，老家在河北保定，是家里的独生子。今年是他参加工作的第四个年头，也是第二年不能与父母一起过年了。冬奥会期间，李硕作为清河站运维保障团队的一员，每天对清河站无障碍设施、电动门、屋面等进行定时巡查，确保清河站设施平稳有序运行。

“父母特别理解我的工作，叮嘱我不用担心他们，安心做好冬奥会的保障工作，就像当年建设清河站一样，全家为我感到自豪和光荣！”李硕说。

清河站作为冬奥会重要的保障车站，是京张高铁始发站之一，是京张高铁沿线最大车站和北京北部重要交通枢纽，是世界一流、国际领先、配套设施齐全的智能化高铁站。

清河站于2019年12月30日开通，对于当年7月入职的李硕来说，清河站是他遇到的“最大的挑战”，也被他视为“最大的荣耀”。当时他参与清河站东广场和站内装修收尾，见证了清河站的华丽蜕变。

谈起清河站，李硕开始滔滔不绝地介绍：清河站内处处皆是老京张人字形铁路、奥运等主题元素，候车大厅顶部7条自西向东倾斜的白色屋脊让乘客仿佛置身冬奥会赛场，还有与奥运五环颜色相呼应的地面，用黄、绿、蓝、红、黑五种颜色的石材铺设，各种元素设计相得益彰……

“能够参与冬奥建设，我感到使命光荣、责任重大，在工程建设中接触到来自各方面的专家和技术人员，他们专业的工作精神和饱满的工作热情深深地影响了我。清河站在建设过程中贯彻落实‘绿色、共享、开放、廉洁’办奥理念，我接触到了新理念、新材料、新技术，学习到很多解决复杂问题的方法。”李硕说，今年春节虽然不回家过年，但作为冬奥建设者，心里有强烈的自豪感和幸福感，与大家一起期待着一届精彩、卓越、非凡的冬奥盛会成功举办。

(责编：李楠桦、陈键)