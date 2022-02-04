原标题：日媒关注北京奥运村高科技床：参加了东京奥运会的人接连表示羡慕

【环球网报道】北京冬奥开幕前，奥运村的高科技床就先火了，一些人还联想起东京奥运村的纸板床。4日，日本共同社也发布一篇题为“运动员比较北京冬奥和东京奥运床铺引发热议”的文章。文章表示，参加北京冬奥会的美国运动员在社交媒体上称赞冬奥村房间里的高科技床，与考虑环保而使用瓦楞纸板床的东京奥运会的比较成为了话题。参加了东京奥运会的人士接连发声表示羡慕。文章承认，对于备战重要比赛的顶级运动员而言，果然是比起环保来，睡眠舒适度似乎更具魅力。

报道称，入住冬奥村的美国女子雪橇运动员萨默·布里彻(27岁)日前发布一则视频。视频显示，她一边用遥控器控制床的倾斜度，一边选择“零重力模式”等，给予高科技床盛赞。截至3日，该视频播放超过36万次。

英国媒体报道称，床还可测量心跳数和呼吸次数等，床垫可配合身体曲线进行调节，引导人们进入熟睡。

共同社表示，有人评价称“感谢考虑环保的东京奥运会”，也有参加了东京奥运会的美国运动员发帖称“回想起了瓦楞纸板床是如何不舒服”等。东京奥运村采用的瓦楞纸板床可循环使用，意在向世界发出环境保护的讯息。对于这一奥运上的崭新尝试，虽然出现了质疑床铺强度的声音，但很多运动员上传了在床上跳跃和做瑜伽等确认强度的视频等，引发了热议。

据媒体此前介绍，北京冬奥村的床配有调节功能，可以在睡姿、坐姿等不同场景下为脊柱提供合适的支持。床垫采用记忆棉材质，内置传感器，可以实现按摩、零压力、闹钟推醒等功能。设置闹钟后，床在设定时间会自动起降；一旦智能床识别到打鼾声，还会调节头部的高度，缓解打鼾。

(责编：李楠桦、陈键)