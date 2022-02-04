原标题：全球拍天宫丨震撼！自豪！天宫和国门硬核同框

虎年到，祝福到！

当庄严国门遇上闪耀的“中国宫”

一组硬核同框来了

从黑龙江绥芬河到云南河口

从西藏日喀则到深圳罗湖

……

这个春节

跟着“国门卫士”

开启一场别样的沉浸式“时空之旅”

航天员携着梦想远征，把足迹印在了浩瀚的宇宙星空上。与此同时，在祖国东北部中俄边境线上的绥芬河公路口岸，移民管理警察正在担负出入境车辆查验、边境线24小时警戒管理等任务，确保在疫情防控期间，口岸货运通道保持畅通。

国门巍峨耸立，国徽高悬国旗飘扬，“中华人民共和国”七个大字分外夺目。当“中国宫”飞越内蒙古二连浩特国门上空时，犹如一颗明珠，同这座草原边城交相辉映。二连边检站郭鹏杰是一名摄影爱好者，第一次尝试拍中国空间站，便成功捕捉到画面，“看着空间站从国门上空飞过，心里感慨万千，是欣喜，是激动，更多的是骄傲和自豪。”

在新疆霍尔果斯口岸，移民管理警察卢斌经过几天的踩点准备，终于等到“天宫”从国门上方飞过，“虽然前后可能只有30秒，但感觉等待很值得！”

“这一天，我与战友们仰望星空，多了一份专属国门卫士的浪漫”，驻守在祖国西南边陲西藏普兰口岸的警察益西旺姆通过镜头，拍摄到中国空间站飞过普兰口岸上空的画面。

在中越边境云南段最大的口岸——河口口岸，出入境边防检查站警察通过镜头，向“中国宫”致敬，盼望航天员平安归来，“能够在自己日夜守护的地方与空间站相遇，倍感自豪与振奋。”

“真是给2022开了个好头！”在连接香港和内地的深圳罗湖口岸，移民管理警察王剑霜用镜头记录下这个经典同框瞬间。

在西藏日喀则，仰望星空，“追星人”打卡珠峰高程测量纪念碑。当中国空间站飞越珠峰上空时，移民管理警察宋鑫摄影创作出一场“天宫”奇观，堆栈轨迹划破瀑布般的银河，呈现科幻视觉盛宴。

航天员

翱翔寰宇铸梦星辰

“国门卫士”

坚守岗位守护平安

新的一年

在国门的见证下

我们更加勇敢追梦

一起向未来！

出品：李学勇、陈凯星、邹声文

监制：黄明、李砺寒、齐慧杰

策划：李国利、黄庆华

统筹：杨崧

视频：谢悦、廉奇达

文案：胡碧霞、孔唯千

编辑：黄一宸、张瑞杰、刘艺、杨晓敏

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联合出品

(责编：李楠桦、陈键)