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中国经济量增质升 实现“十四五”良好开局

魏玉坤
2022年02月06日09:02 | 来源：新华网
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原标题：中国经济量增质升 实现“十四五”良好开局

　　2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。国家发展改革委副主任兼国家统计局局长宁吉喆日前表示，这一年，全国上下勠力同心、攻坚克难，经济社会发展主要预期目标全面实现，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，实现了“十四五”良好开局。

　　经济增长全球领先，综合国力显著增强。2021年，我国国内生产总值（GDP）比上年增长8.1%，高于国际货币基金组织对美国、欧元区、日本2021年经济增速的预计值。

　　经济总量突破110万亿元。2021年，我国GDP达114.4万亿元，按年平均汇率折算达17.7万亿美元，稳居世界第二，占全球经济的比重预计将超过18%。

　　人均GDP突破1.2万美元。2021年，我国人均GDP达80976元，折合12551美元，预计超过全球人均GDP水平，接近世界银行划设的高收入经济体人均水平门槛。

　　国际影响力进一步扩大。我国货物贸易额、外汇储备余额位居世界第一，服务贸易、对外投资、消费市场规模位居世界第二。2021年，我国经济增长对世界经济增长的贡献率预计为25%左右，是引领世界经济恢复的主要力量。

　　“各地区各部门扎实做好‘六稳’‘六保’工作，注重宏观政策跨周期调节，我国经济持续恢复发展，2021年初提出的主要预期目标和重点任务全面完成，实现了较高增长、较多就业、较低物价的优化组合。”宁吉喆说。

　　面对纷繁复杂的国内国际形势和各种风险挑战，2021年我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位，经济结构调整优化，质量效益逐步改善，发展活力持续显现。

　　产业结构优化升级。2021年，制造业增加值占GDP比重为27.4%，比上年提高1.1个百分点。第三产业增加值占GDP比重为53.3%，比第二产业高13.9个百分点；其增长对经济增长的贡献率为54.9%，比第二产业高16.5个百分点。

　　需求结构改善。2021年，最终消费支出占GDP比重为54.5%，比资本形成总额高11.5个百分点；其增长对经济增长的贡献率比资本形成总额高51.7个百分点，消费是经济总量的主要组成部分，也是经济增长的主要拉动力。

　　工业产能利用率提高。2021年，全国工业产能利用率为77.5%，比上年提高3.0个百分点，处于近年来较高水平。

　　发展新动能不断增强。2021年，规模以上高技术制造业增加值比上年增长18.2%，快于规模以上工业8.6个百分点；快递业务量达1083亿件，比上年增长29.9%，包裹数量占全球一半以上；实物商品网上零售额增长12.0%。

　　宁吉喆说，当前，百年变局和世纪疫情交织叠加，外部环境更加复杂严峻和不确定，国内发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，前进道路上面临许多风险和挑战。但我国发展韧性强、潜力大，经济长期向好的基本面没有变，持续稳定恢复的态势没有变，推动高质量发展的条件没有变，我们完全有信心有能力有条件保持经济持续健康发展。

　　“坚持稳字当头、稳中求进，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，把稳增长摆在更加突出位置，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定。”宁吉喆说。

(责编：孙红丽、杨迪)

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