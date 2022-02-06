人民网北京2月6日电 （记者许维娜）记者日前从国家发展改革委获悉，2021年，国家发展改革委会同有关部门，依托212家国家双创示范基地开展了创业带动就业示范行动，在各方共同努力下，全年累计创造就业机会416.7万个，实际解决就业约200万人，为高校毕业生、农民工等重点群体创业就业发挥了重要示范作用。

在社会服务领域双创带动就业专项行动中，各区域类双创示范基地围绕家政服务、养老托育、乡村旅游、家电回收等就业潜力大、带动作用突出、社会需求迫切的服务领域，以新兴业态、平台企业、示范项目、先进典型“四个牵引”深化实施专项行动。专项行动吸引各类投资38.9亿元，组织实施了一批示范项目，全年累计新增225万个就业机会。

在高校毕业生创业就业“校企行”专项行动中，高校、企业示范基地积极深化开展结对共建，抓实“六个一批”重点任务，着力培育支持大学生创业就业的良好环境。企业示范基地为高校示范基地提供创业就业导师1435名，辅导大学生创业团队2386个。校、企示范基地共同举办校企行专场对接活动数量502场次，吸引3122个高校团队参加，推动1119个创新创业项目落地，带动投资3.6亿元，为高校毕业生提供了32.95万个就业机会。

在大中小企业融通创新专项行动中，有关示范基地围绕保产业链供应链稳定安全，积极整合创新资源，组织创新活动，促进成果应用，推动“链主”和大中小企业融通发展。有关龙头企业在研发、供应链关键环节与13.7万个中小企业合作，共同研究制定845个技术标准，实施459个示范项目，联合开展8875项技术攻关，攻克4097个技术难点，拉动中小企业新增55.7万个就业机会。

在精益创业带动就业专项行动中，示范基地聚焦着力抓实科研人员创新创业政策落地、科技成果转化、创新型中小企业培育、创新创业资源开放共享等4个方向，构建专业化、全链条的创新创业孵化体系。2021年，专项行动全年转化技术2.7万项，新增双创载体1251多万平方米，职务发明人创办企业8721家，孵化“隐形冠军”企业、专精特新“小巨人”企业1626家，带动新增就业机会103.4万个。

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