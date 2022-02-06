王绍绍 商帆 张代生 高翔

甘肃平凉市民间泥塑艺人刘泉给做成的萌萌“福虎”装饰颜色。受访者供图

杀年猪、蒸豆包、磨豆腐、买年货、贴对联、挂灯笼、守年夜……春节是一年中最重要的节日，人们脸上挂着的笑容、村里洋溢的年味都映照着农民们的日子过得越来越有“奔头”了！

从东北的雪路柴扉到江南的小桥水乡，从西北的窑洞暖炕到西南的木屋竹楼，各地都在以不同的方式和习俗欢度春节，以此表达对新一年的展望和憧憬。

“现在在村里可沾哩，挺嘚!”

“要过年了，俺家正在炸油条、炸面筋、炸面老鼠（形似小老鼠的面食）……和了好多面，就等着发了。”带着围裙站在厨房炉灶旁的脱贫户范彦瑞笑着说。

37岁的范彦瑞家住河北省石家庄市赞皇县西阳泽乡梁家湾村。家里有5口人，两口子带三个娃。丈夫在赞皇一家公司上班，她在村里负责打扫卫生，两口子现在一年有四、五万元的收入。

“以前这样的日子都不敢想，尝试过养鸡，但赔了。前几年俺家那口子文化水平不高，也不会技术。光靠家里那几棵枣树，每年也就能有个三、四千元。”范彦瑞说。

当时，范彦瑞家的情况符合建档立卡的条件，村里就把他家列入了帮扶的名单之中。“俗话说‘授人以鱼不如授人以渔’，村里把在家待业、没技能的组织到一起，邀请了一些老师，进行了多次培训，让他们有可谋生的技能。”赞皇县财政局驻梁家湾村干部刘鑫说。

在村里的扶持下，范彦瑞的丈夫慢慢有了手艺，在县里的一个公司里找到了工作，范彦瑞也在村里干起了清洁工。“像范彦瑞这样情况的村里还有好几家，村里给他们安排了公益岗位，负责村里的杂活，比如除草、扫地等。除了这些，村里还有核桃微工厂、莲花庄农场项目等，乡亲们家门口就能挣到钱。”刘鑫说。

“以前没有微工厂的时候，俺就在周边村里找点活干。远不说，还不稳定。”脱贫户魏建霞说道，“现在俺每天送孩子上学之后，就在微工厂里敲核桃、给核桃仁分等级，一天能呆上八小时。一月平均差不多有1000元收入。”

“微工厂在村里开了之后，俺步行10分钟就去了。以前除了在家里坐着就是在外面跟别人聊天，挺无聊的。现在好了，既不影响照顾家里，还能挣钱，而且家里孩子上学还有补助，花不了多少钱，日子真是越过越有奔头。”魏建霞说。

河北省石家庄市赞皇县西阳泽乡梁家湾村迎宾路。商帆摄

道路宽敞、路面整洁、房屋别致……走在梁家湾村迎宾道上，美丽的乡村画卷映入眼帘。说起近几年家乡的变化，村里的乡亲们滔滔不绝。“我感觉村里变化特别大，每次回来都有新发现。”在外上学的魏丽敏说：“村里不仅路好走了，环境也美了，还被评为了‘河北省美丽乡村’。”

“2021年，我们梁家湾村以‘洁净绿美’为标准，实施街道硬化、改厕改厨、庭院绿化、全村美化等一系列措施，新建了1500平米的群众文化广场；铺设了污水管道，垃圾无害化处理率达到100%；制作各类宣传牌及标语55个……”赞皇县梁家湾村支书池俊荣说。

在大家共同的努力下，梁家湾村村容村貌明显改善，村民生活水平显著提高。“现在村里可沾哩，挺嘚!”范彦瑞笑着说。

“妈妈的味道”是他心里永远的牵挂

水饺、炸藕盒、炸带鱼、炸肉、炸丸子……过年的时候妈妈做的饭对于杨富誉来说记忆深刻，这些东西在外面是吃不到的，也是他过年的“牵挂”。

杨富誉是山东省济南市柳埠街道葫芦峪村人，三年前到深圳打工，从事化妆品生意。他每年春节要回家过年，就是因为有这份牵挂。

“在外边做生意不容易，漂泊了一年，过年了，就想见见父母，见到村里这些父老乡亲，一大家人其乐融融，这一年的辛苦啊！就什么都没有了。”杨富誉说。

葫芦套村原来是一个穷山村，外出打工的很多。2021年葫芦套村又有新变化，新修了路，安了路灯。过年了，富裕了的葫芦套村又搞起了灯光秀，村里的老少爷们别提多高兴了，连杨富誉这些见过“世面”的人都感叹村里又增添了新的年味。

葫芦套村的灯光秀。受访者供图

刚到深圳时，杨富誉还不太适应，因为深圳的生活节奏太快。杨富誉说，在那边晚上8点之前几乎都在工作，晚上9点以后大家才出来。深圳经济发达，是一个非常超前的城市，办事认真，效率很高；而在家乡下午5点多就下班了，回家做饭或和朋友出来吃饭。

“在深圳，我是外乡人；在家乡，我是返乡人。”吸引杨富誉回家的，是家乡浓浓的年味，这年味有亲情，还有带着家乡味道的一些记忆。

在杨富誉的回忆中，每年村里都会搞一些传统节目，像耍龙灯、扭秧歌。对他来说，最吸引他的便是妈妈做的年夜饭。水饺、炸藕盒、炸带鱼、炸肉、炸丸子......在杨富誉老家有个习俗，大年三十晚上吃肉水饺，母亲包的最好吃的是韭菜肉水饺；初一吃素水饺，象征着这一年都素素静静。杨富誉每年都吃水萝卜素水饺，他觉得只有吃到这个水饺才觉得有年味，在外面感受不到，这就是小时候的味道。

“独在异乡为异客”，在外漂泊的人们满心牵挂。家乡的习俗和年味是慰藉每一个返乡人的良剂，也是每一位“外乡人”的心中的温暖记忆。

一把小泥团也能开启致富路

唱着歌儿，喝着红茶，捏着泥塑，做着直播。这是甘肃省平凉市民间泥塑艺人刘泉每天的生活常态。

在平凉市崆峒区崆峒镇蒋家沟村，竖立在路边的“泥塑刘”标示牌分外醒目。前来参观的人很容易就能根据指引走进“泥塑刘”的窑洞工作室。这里炉火正旺、暖意融融，火炉上熬好的罐罐茶散发着浓浓的香味，沁人心脾。

这孔大窑洞原是刘泉古建泥塑厂的毛坯成品贮存室。去年生产的古建脊兽销售一空，现在窑洞里显得有些空荡。这也恰好成了“泥塑刘”冬季的创新制作工作室。

甘肃平凉市民间泥塑艺人刘泉给做成的萌萌“福虎”装饰颜色。受访者供图

这只威风凛凛的泥塑老虎是“虎王”，这只虎头泥塑彩绘存钱罐是“拜年虎”，这只穿着崭新花衣裳的卡通泥塑小老虎是“福虎”……不善言辞的“泥塑刘”聊起泥塑创作的故事，一下子就打开了话匣子。

“我今年58岁了，从14起开始跟着父亲‘玩’泥巴，至今已整整44个年头了，创办泥塑厂后我被授予‘崆峒工匠’称号。”刘泉说，泥塑厂已经吸纳了本村13名热爱泥塑的工人常年制作透花脊，并与崆峒山景区、古建筑公司签订了长期供货合同，一些乡村民俗展馆都预订了这里的古建泥塑，各地的订货合同也接踵而来。

“‘玩’了这么多年泥巴，一直想着能建立泥塑展室和学习交流的场所，让爱好手工制作的娃娃们学下这门手艺，不要在我这一代失传。”刘泉说。

一抹黄土泥，一双灵巧手，几把木刻刀……小泥团在刘泉手里几番揉捏之后变成了一个憨态可掬的、带着笑脸的人物泥塑，栩栩如生。

泥塑厂冬季停工以后，刘泉就开始筹划着有关虎年的泥塑创作。

“早上七八点开始捏泥塑，晚上六点半结束，能把创新制作的泥塑作品变成商品，是我冬季进行泥塑创作的目标和梦想。晚上打开手机上网做一个多小时的直播，和网友聊一聊做泥塑的故事，顺便活跃一下思维，这一天就高兴了。”刘泉说，把泥塑技艺传承好，把泥塑产业发展好是他今后最大的梦想。（实习生周依佳对本文亦有贡献）

(责编：孙红丽、章斐然)