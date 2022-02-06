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新春走基层丨成都大熊猫繁育研究基地：新春“打卡”大熊猫

2022年02月06日10:03 | 来源：新华网
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原标题：新春走基层丨成都大熊猫繁育研究基地：新春“打卡”大熊猫

　　新华社成都2月5日电（记者余里）成都大熊猫繁育研究基地扩建区今年1月1日开园以来，基地总面积由原来的1035亩增至3570亩，扩大了近2.5倍。春节期间这里吸引了不少游客。截至目前，熊猫基地累计接待游客3.34万人次，同比增长216.79%，门票收入累计153.81万元，同比增长235.79%。

　　成都大熊猫繁育研究基地2021级熊猫宝宝通过网络“云亮相”的方式，庆祝北京冬奥会圆满举行。 （成都大熊猫繁育研究基地供图）

　　大年初五，天气寒冷，下着小雨，但熊猫基地里游人如织。据熊猫基地工作人员介绍，该基地扩建区充分遵循并沿用原始地形地貌，利用山体冲沟及溪流形成的山地溪谷多层次景观带，打造了11个大熊猫场馆、多个科普场馆以及游客步行街等参观游览场所。扩建项目最终完成后，可居住约200只大熊猫。截至目前，已经有43只大熊猫、10只小熊猫入住扩建区“新家”。

　　“昨晚我们在家观看了冬奥会的开幕式，我很喜欢冬奥会吉祥物‘冰墩墩’。今天一早就让爸爸妈妈带我来熊猫基地参观，看看萌萌的熊猫。”今年10岁的李雨阳说，希望可爱的熊猫宝宝能和“冰墩墩”一起，助力北京冬奥会。

　　成都大熊猫繁育研究基地2021级熊猫宝宝通过网络“云亮相”的方式，庆祝北京冬奥会圆满举行。 （成都大熊猫繁育研究基地供图）

　　瞭望塔是成都大熊猫繁育研究基地2021年扩建后的新网红地标，因为外表酷似大熊猫最爱的食物春笋，又被大家称为“春笋塔”。熊猫基地的工作人员表示，这座吸引了无数目光的“春笋塔”高69.8米，一共有9层，外表格栅是浅褐色，阳光之下会折射出酷似玫瑰金的光泽。

　　鸟瞰成都熊猫基地的瞭望塔——“春笋塔” （成都大熊猫繁育研究基地供图）

　　“春笋塔”不仅外部金光熠熠，内部也科技感十足。设计团队在瞭望塔内部打造了81个造型如芙蓉花瓣一般的载人平台，平台层层堆叠、错落有致，融入了活力舞台、大熊猫剧场、艺术展廊等多重空间，功能性与实用性集于一体。记者看到，几乎每一个游客都要和这个标志性建筑合影留念，现场十分热闹，充满了浓浓的“年味”。

(责编：孙红丽、杨迪)

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