潘丽君 张墨成 王迎

原标题：通讯：美龙虾业瞄准中国春节商机

分拣、称重、装箱……寒冬午夜时分，美国缅因州龙虾出口商“龙虾公司”依旧灯火通明，批发车间里工人们正忙着给中国客户备“年货”：连夜打包龙虾，在凌晨装车，以便它们顺利登上前往中国的货运航班。

1月25日，在美国缅因州阿伦德尔镇的“龙虾公司”，负责人斯蒂芬妮·纳多接受采访。新华社记者 王迎 摄

“今天有一单发去上海，明天还有一单要发往广州。”“龙虾公司”负责人斯蒂芬妮·纳多告诉新华社记者。

她说，春节向来是中国对美国龙虾的需求旺季，公司一般都要提前囤货，以满足中国市场的强劲需求，“经常让我感到惊讶的是，春节结束后，中国市场的高需求还会延续一段时间，而美国的假日经济通常没有持久的后续效应”。

1月24日，在美国缅因州阿伦德尔镇的“龙虾公司”，工人搬运装有龙虾的箱子。新华社记者 王迎 摄

深耕中国市场多年的纳多熟谙中国各地顾客的喜好。“北京和广州的顾客通常喜欢个头大一点的龙虾，上海顾客更青睐中等个头的。”

“龙虾公司”位于缅因州东南部阿伦德尔镇，自2009年开始对华出口，是美国最早进军中国市场的活龙虾批发商之一。

纳多说，1997年当她第一次前往北京参加一个海鲜水产展会时，中国顾客看到美国龙虾觉得很新奇，但尚未呈现出强烈的购买意愿。2009年，她的丈夫再次前往中国参展推介龙虾，收获两家“特别好的客户”，至今保持着良好合作关系。

1月24日，在美国缅因州阿伦德尔镇的“龙虾公司”，工人将准备发货的龙虾装箱。新华社记者 王迎 摄

纳多说，中国消费市场拥有巨大潜力，对美国龙虾的需求在过去十几年中迅猛增长。在该公司整体业务中，对华出口业务曾一度占比60%，为了满足中国订单，“我们得24小时营业，员工三班倒才行”。

她说，新冠疫情给龙虾供应链和运输带来不小挑战，“但我们还是在中国做了不少生意”。去年，“龙虾公司”向中国销售龙虾1300多吨。

1月24日，在美国缅因州阿伦德尔镇的“龙虾公司”，工人给龙虾称重。新华社记者 王迎 摄

相关贸易数据显示，2020年在新冠疫情导致美国龙虾出口整体下滑的情况下，美国龙虾对华出口呈现反弹势头；2021年1月至11月，美国龙虾对华出口量超过6000吨，同比增长约6%。

纳多说，今年来自中国的订单依然很多，不仅有春节红利，还有冬奥会商机。

1月24日，工人在美国缅因州阿伦德尔镇的“龙虾公司”分拣龙虾。新华社记者 王迎 摄

龙虾业是缅因州一大支柱产业，缅因龙虾约占美国龙虾总销量的80%到85%，而中国是其主要海外市场之一。

有42年龙虾捕捞经验的缅因渔民比尔·科珀史密斯在冬天仍坚持着每周两次出海的习惯。他说，“中国对我们的龙虾感兴趣是一件很棒的事”，也希望能有更多的缅因龙虾销往中国，“出口越多，我们渔民的收入也越多”。

缅因州的合作社“缅因龙虾联盟”联络主管弗吉尼娅·奥尔森告诉记者，该合作社非常重视中国市场尤其是春节商机，从圣诞节后就一直在忙着为中国春节备货。合作社是虾农自助组织，负责把渔船捕捞的龙虾集中出售给大经销商。

1月25日，在美国缅因州波特兰一处码头，渔民比尔·科珀史密斯检查捕捞龙虾用的笼子。新华社记者 王迎 摄

“我们非常希望能把握住中国春节的节日红利，顺利将龙虾运往中国，我们也很珍视中国客户的反馈，”奥尔森说，“我们期待能跟中国伙伴建立更加密切的合作关系。”

“我的很多渔具都是中国制造，很高兴我们能提供中国人喜欢的产品，这是一种良性互动和双赢。”科珀史密斯说。

(责编：孙红丽、杨迪)