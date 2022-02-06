黄浩

原标题：【财经翻译官】冬奥带动冰雪盛宴 这些消费领域迎“新春”

1月27日，在新疆特克斯县喀拉峻滑雪场，滑雪爱好者乘坐“魔毯”前往雪道顶端。新华社记者 丁磊 摄

菜肉不缺，新年氛围要拉满——在家看冬奥，出门去滑雪……这个春节假期，在冰雪里找快乐，是许多人在忙碌一年后，对自己最丰厚的“年终奖”。

记者从多家平台获悉，今年春节期间，我国民众的冰雪运动热情高涨，相关主题景区的搜索热度大涨，冰雪运动品类也成为热销“新年货”。携程数据显示，自去年12月以来，全国滑雪场门票预订量同比去年增长86%；其中，华北、东北地区用户在选择周边景区时，平均每5个人中就有1人会选择滑雪场。京东《冰雪运动消费报告》显示，冰雪运动相关品类成交金额同比增长135%。其中，冰雪器材成交金额同比增长107%，冰雪运动服装成交金额同比增长99%，冰雪运动护具成交金额同比增长41%。

在冰雪运动热的背后，一个巨大的消费市场开始显现。

《中国滑雪行业白皮书》显示，过去5年，国内滑雪装备市场规模从32.2亿元增长至117.5亿元；滑雪培训市场规模从42亿元增长至69.1亿元，年均增长10.47% 。我国雪场建设数量也快速增长，国家体育总局相关数据显示，2015年全国滑雪场数量为568家，2019年这个数字达到了770家，预计2022年将达到1000余家，实现成倍增长。

快速增长的冰雪消费市场引来大量社会资本的入场。

梳理公开资料，记者发现，2021年，国内冰雪领域有9家企业完成13笔融资，其中奥雪文化、SNOW51、雪鸮科技在2021年分别完成两轮融资。有两笔过亿的融资分别来自SNOW51和雪乐山，两家均有开展滑雪培训业务。高瓴创投用4000万元投资了滑雪移动应用App滑呗。据了解，这款应用可提供基于移动设备GPS数据的完整滑雪轨迹记录。此外，它还可以为滑雪爱好者提供照片发布和付费阅读功能。

清华大学体育部胡凯副教授表示，叠加国内“冰雪”相关政策红利的持续释放，我国冰雪消费将迎来新一轮释放。

国家发改委日前发布的《关于做好近期促进消费工作的通知》提到，乘势而上扩大居民冰雪消费，丰富冰雪旅游产品供给，鼓励降低门票价格。《“十四五”旅游业发展规划》也提出，大力推进冰雪旅游发展，完善冰雪旅游服务设施体系，加快冰雪旅游与冰雪运动、冰雪文化、冰雪装备制造等融合发展，打造一批国家级滑雪旅游度假地和冰雪旅游基地。目前，黑龙江、吉林、青海等多地积极布局冰雪旅游产业发展，明确了打造冰雪旅游目的地等项目规划……

未来，国内冰雪产业市场规模有多大？

国家体育总局在《冰雪运动发展规划(2016—2025年)》和《全国冰雪场地设施建设规划(2016—2022年)》中预计，到2025年我国冰雪产业总规模将达到10000亿元。

(责编：孙红丽、杨迪)