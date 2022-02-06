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航天科普人 新年新愿望

李苑
2022年02月06日10:11 | 来源：光明日报
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原标题：航天科普人 新年新愿望

　　 【新春走基层】

　　 这个春节，顾璐琰把《繁星作伴好还乡：空间站全景立体书》送给两个女儿。这本书不仅饱含一位母亲对孩子的期望，更寄托了中国航天人对广大青少年的期待。

　　 顾璐琰就职于北京航天九斗科技有限公司，主要工作是将我国航天领域和智能制造相关的民用技术成果，推向更广泛的应用领域。

　　 她还是一位科普作家。2019年起，顾璐琰利用业余时间策划内容，牵头组织多位航天一线青年科学家参与创作，于2021年年初推出“繁星”系列首部作品《到有繁星的地方去：火箭设计师给孩子的立体书》。

　　 不到一年时间，该书销量突破5万册。作品的成功，吸引了更多航天人。参与长征五号、长征二号丙和长征七号等运载火箭相关研制工作的汤波、牵头完成我国最大吨位新型固体火箭“力箭一号”总体设计工作的史晓宁等，陆续加入创作队伍。2022年春节前夕面世的“繁星”系列第二部《繁星作伴好还乡：空间站全景立体书》，成为中国航天人为青少年献上的新春贺礼。

　　 “如果能让小朋友因为这些书爱上航天、爱上科学，那10年、20年后，我国就可能涌现出一大批科技人才。”这是航天人的新年新愿望，更是航天人的报国情怀。

(责编：孙红丽、杨迪)

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