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“改革村”的“科技味”——深圳南岭村见闻

孙飞
2022年02月06日10:23 | 来源：新华网
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原标题：新华社深圳2月3日电题：“改革村”的“科技味”——深圳南岭村见闻

　　从种田到“种高科技公司”，深圳龙岗南岭村，这个昔日贫穷落后的城中村，多年来不断创新发展，成为深圳知名的“改革村”。如今，高质量发展转型成为村民共识，南岭村的“科技味”越来越浓。

　　记者春节期间来到南岭村的“1983创意小镇”，这里由旧厂房改造而成，一批专家、创新企业成为南岭村的“新村民”。

　　“不走老路走创新路”、探索“创投+孵化器”模式，如今这个“改革村”已拥有两个专业投资机构、一个生物医药加速器，投资孵化生物科技、人工智能等领域的10多家初创企业。

　　“为落后产能当‘房东’，还能富多久？一定要转型。”南岭村社区党委书记张育彪说，“我们清理了低端产业园，眼前损失了2000万元，但为发展高科技企业腾出了空间。”

　　南岭村社区近年来投入3亿元设立了深圳市首个社区股份公司创投基金，招聘专业投资团队，形成引导产业发展的“跷跷板效应”。

　　从人工智能创业企业深知未来，到激光雷达提供商欢创科技，再到高端装备制造企业劲鑫科技……

　　“我们看数百个项目才投一个，做仔细的尽调。”在投资行业有10年从业经验的南岭基金公司投资总监蔡智说，“南岭基金突出‘一药一芯智能制造’的特色，重点关注战略新兴产业。”

　　集聚科技企业，发起投资基金，南岭村的一个重要考虑是吸引、储备高质量发展转型的重要资源——人才。南岭基金公司创始合伙人周森说，投资时会关注项目是否与深圳龙岗的禀赋资源相契合，并考虑将一些项目引入南岭村进行孵化。

　　张育彪说，投资的一些公司敲钟上市不难，更重要的是真正实现经济的高质量发展。

(责编：孙红丽、杨迪)

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