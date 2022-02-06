原标题：新华全媒+|冬奥年、红色年、云上年，虎年春节的n种“姿势”了解一下

新华社上海2月5日电（记者周蕊、龚雯、郭敬丹）看冬奥比赛、体验冰上激情，在中共一大会址里过一个“红色年”，为云端下单的居民配送新鲜蔬菜帮他们过好“云上年”……虎年春节，过年的n种新“姿势”，折射出这个新春的新风尚。

在“冰天雪地”里，过“冬奥年”

位于上海闵行区万象城的室内滑冰场颇为热闹，这里吸引了不少居民前来体验“冰雪过大年”。一些小朋友虽然个头不高，技术却十分娴熟，他们优雅地在冰上跳跃旋转，引来观众阵阵喝彩。还有一些结伴同行的年轻初学者，虽然摇摇晃晃也免不了摔倒，但他们脸上都洋溢着笑容，享受着冰上运动的独特快乐。

位于上海闵行区的万象城里，居民正在滑冰场感受冰雪过大年的乐趣。（采访对象供图）

“春节恰逢冬奥，除了在电视里看比赛，还特地出来带孩子感受一下滑冰运动。”上海白领赵蕾说，“双减”之后，孩子们的寒假有了更多时间，希望可以借着冬奥的“春风”培养孩子对冰雪运动的热情。

冬奥带来“冰雪热”可以从数据中窥见一斑。大众点评数据显示，1月以来，冰雪运动线上体验课程搜索量环比上月增幅超过1倍，相对小众的冰壶运动搜索量同比去年同期上升310%。

室内滑冰场成为不少购物中心的“标配”，前往周边滑雪场过年也成了春节旅游的新风尚。携程平台提供的数据显示，滑雪景区的搜索热度同比去年翻番，春节期间周边游用户预订滑雪的比例达到85%。

冰雪运动的规模化发展，为冰雪旅游市场提供了更加广阔的空间。国家体育总局近期发布的数据显示，参与冰雪运动的人数已经达到了3.46亿，“带动三亿人参与冰雪运动”的目标已经实现。

在一大，过“红色年”

壬寅虎年正月初一，上海市中心的中共一大纪念馆一早就热闹起来。广场上，五星红旗在庄严的仪式中升起；展厅内，送福字、编中国结、上演沉浸式情景党课——当“春节红”遇上“一大红”，过年的仪式感瞬间“拉满”。

早上9点，中共一大纪念馆党委书记、馆长薛峰为第一位走进展馆的观众贾文娟送上新春祝福，这让党龄近30年的她十分惊喜。“孩子在读高一，参观红色展馆是一份寒假作业。我们特意选在大年初一来到这个有意义的地方，一起体会伟大开端的力量，希望新年有新进步。”

在建党百年之际全新开放后，中共一大纪念馆成为高人气“地标”。春节里，充满年味的非遗体验活动让展厅里愈加“红彤彤”。在前厅，不少“萌娃”在版画拓印体验区挽起袖子，做出一幅幅中共一大会址石库门建筑的版画拓印；走进常设展序厅，又能亲手编织一个个象征吉祥如意的中国结。

书法名家在展厅内为观众书写“福”字。新华社记者 郭敬丹 摄

“新春限定”的体验，让纪念馆的“一大红”更添幸福生活的滋味：馆内，讲述“伟大的开端”的展陈发人深思，百年以来，中国共产党带领人民进行的不懈奋斗，是如今幸福生活的来源。

“我们安排了很多庆祝节日的活动，让纪念馆成为传播中华优秀传统文化的城市公共空间，让参观者感受到来自党的诞生地的问候。”薛峰说。

在家里，安心过“云上年”

上海奉贤区奉城镇幸福村8组是春节里这个特大城市唯一的中风险地区。这里的小镇居民原本习惯了前往菜场买菜的生活，但在疫情下，他们正在快速习惯动动手指就能在线上下单的云上过年新生活。

“幸福村8组其实本身不在我们常规的配送范围内，但是我们第一时间向总部反馈，建议考虑到中风险地区居民过年的实际需求，主动把这里以及周围几个采取封闭管理措施的小区都纳入配送范围内。”叮咚买菜新奉站站长冉双双说，宣布中风险地区后，站里第一时间开了动员会，动员还未购返程车票的员工留守上海，保证运力，还带着大家去做了核酸检测。

春节里，叮咚买菜新奉站配送小哥在一线工作。（受访对象供图）

来自重庆的配送员黄印说，得知疫情消息后，自己第一时间就决定“延后错峰休假”，留在上海过节。“封闭期间，用户时常有一些意外的需求，可以帮得上的，我们一定多做一些。”黄印说，节日里有一名封闭小区的用户说在家切菜切到手了，希望帮助买止血药，自己赶紧就跑去附近的药店购买配送，“大家都不容易，能帮得上人的感觉特别好，我心里也很开心。”

这个春节，许许多多个像冉双双和黄印这样的一线工作人员，放弃了回家和家人团圆的机会，坚守在了前线，保障了春节期间的商品充足供应，让城市变得更加温暖。

(责编：孙红丽、杨迪)