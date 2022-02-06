原标题：2021年我国发放失业保险稳岗返还资金230亿元

新华社北京2月6日电(记者姜琳)记者近日从人力资源和社会保障部获悉，2021年，我国延续实施包括普惠性失业保险稳岗返还政策在内的8项减负稳岗扩就业的政策，全年支出就业补助资金近千亿元，共向406万户企业发放失业保险稳岗返还资金230亿元。

失业保险稳岗返还是一项为企业减负、让职工受益的支持政策。受新冠肺炎疫情影响，河北省邢台市公共交通有限责任公司经营遭遇困难。公司劳动关系科负责人表示，2021年，公司在急需资金稳定员工队伍的情况下，获得20.89万元稳岗返还资金，解了燃眉之急。

2021年，人社部放宽失业保险稳岗返还裁员率标准，提高中小微企业返还比例，重点加大住宿餐饮、文化旅游、交通运输、批发零售等受疫情影响较大行业的倾斜力度，切实减轻了企业负担，稳岗位、扩就业的作用更加明显。

据了解，为进一步简便流程、减轻企业负担，全国20多个省份探索实行“免申即享”的新模式，即通过数据对比，直接向符合条件的企业发放资金。以天津市为例，人社部门“找到”符合条件的企业9.78万户，截至2021年末，已有8.77万户企业收到失业保险稳岗返还资金5.1亿元。

(责编：孙红丽、杨迪)