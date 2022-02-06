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京昆高速公路四川雅西段因降雪暂不具备通行条件

刘忠俊
2022年02月06日11:34 | 来源：中国新闻网
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原标题：京昆高速公路四川雅西段因降雪暂不具备通行条件

京昆高速公路四川雅西段因降雪暂不具备通行条件

　　监控视频显示道路积雪严重。　四川高速公安六分局供图

　　记者6日上午从四川高速公安六分局获悉，受持续降雪影响，京昆高速公路四川雅西段拖乌山北坡路段除冰除雪效果不理想，暂不具备通行条件，继续实施道路交通管制。

　　春假假期即将结束，京昆高速公路四川雅西段也将迎来返程高峰，为确保道路通行安全，高速公安以及道路管理方采取了除冰除雪等措施，但效果不理想，道路暂时不具备通行条件。“我们已在彝海、石棉、栗子坪收费站站外组织货车进行编队，一旦除冰除雪达到带行条件，将迅速开展带队通行压路措施。”四川高速公安六分局民警表示，客车将继续实施管控。

　　京昆高速公路四川雅西段道路暂不具备通行条件。　四川高速公安六分局供图

　　成都至西昌方向，在荥经安检站分流所有货车(皮卡除外)，石棉收费站分流所有车辆。西昌至成都方向，在彝海、泸沽、德昌收费站分流所有车辆。

　　目前，四川高速公安六分局已在荥经、龙苍沟、九襄、汉源、石棉收费站管控成都往西昌方向所有车辆。栗子坪、孟获城、彝海收费站管制所有进站车辆。漫水湾至永郎区间收费站管制往成都方向所有车辆。此外，沿线收费站继续管控往成都方向所有货车。

　　道路积雪十分严重，除冰雪效果不佳。　四川高速公安六分局供图

　　据了解，京昆高速公路四川雅西段泥巴山北坡小雪，最低温度零下1度，拖乌山北坡小到大雪，最低温度零下3度，其余路段以阴天为主，攀西、丽攀、攀大高速公路路段以晴天为主。

　　四川高速公安六分局提醒称，请广大司乘人员合理安排出行，及时调整出行计划和路线，注意道路情况，安全返程。

(责编：孙红丽、杨迪)

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