人民网北京2月6日电 （记者任妍）记者从国家版权局获悉，2月5日下午，中宣部副部长张建春视频会见来华出席北京冬奥会开幕式的世界知识产权组织总干事邓鸿森。双方就继续巩固和加强积极、务实、友好的合作进行了深入交流。

据悉，《关于为盲人、视力障碍者或其他印刷品阅读障碍者获得已出版作品提供便利的马拉喀什条约》在当天完成向世界知识产权组织递交批准书的手续，将于三个月后对中国正式生效。该条约是世界上迄今为止唯一一部版权领域的人权条约，将进一步保障阅读障碍者平等获取文化和教育的权利。

张建春介绍称，中国将做好《马拉喀什条约》实施工作，把条约对阅读障碍者的支持落到实处；同时将一如既往地加强与世界知识产权组织的合作，深度参与世界知识产权组织框架下的全球知识产权治理，“一起向未来”，共同努力构建开放包容、平衡有效的版权国际新秩序，在促进版权保护和版权产业发展方面贡献更多中国智慧。

邓鸿森高度评价中国在完善版权政策法律、全面加强版权保护、推动版权产业发展等方面取得的巨大成就，期待同中国在制定版权国际规则、推广实施《视听表演北京条约》《马拉喀什条约》、加强版权国际人才培养，以及民间文艺版权保护等领域继续加强合作交流，将更多中国版权保护的好经验向全球推广。

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