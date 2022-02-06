新华社北京2月6日电 题：中国经济形势开年如何看？——三位经济学家谈当前经济热点问题

新华社记者刘慧

2021年，中国经济高质量发展取得新成效，实现了“十四五”良好开局。进入2022年，应该如何看待宏观经济形势？如何看待市场关心的热点问题？

新华社记者近期采访的相关专家认为，中国宏观经济稳中向好的趋势没有变，稳增长政策预计仍将继续出台，中国经济高质量发展中将涌现更多投资机遇，房地产市场将保持平稳健康发展，中国资本市场发展前景长期向好。

浙江宁波舟山港梅山港区桥吊在紧张作业。新华社发（杨江琦 摄）

中国宏观经济稳中向好的趋势没有变

问：当前，经济发展面临的困难挑战有所增多。应该如何看待今年的宏观经济形势？

中国人民大学副校长刘元春：虽然当前中国经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，但今年宏观经济稳中向好的趋势没有变。持续降低的失业率、基本稳定的价格水平、稳中有降的宏观杠杆率、持续强化的科技创新、不断提升的国际竞争力、全面强化的人力资本都决定了中国经济增长潜能在不断强化，2022年我国经济仍有望保持较快增长。

中金公司首席经济学家彭文生：从中长期看，我们对中国经济发展潜力的信心依旧。当前中国经济发展确实面临一些挑战。但中央经济工作会议提出“稳字当头、稳中求进”，着重强调 “以经济建设为中心”，说明政策层面已经做了比较充分的准备。一般来说，从政策出台到效果显现有一个时间差，但也不会太久，因此2022年经济增速大概率呈现前低后高的态势。

京东集团首席经济学家沈建光：2021年下半年，伴随多重冲击交织，中国经济下行压力加大，但全年仍实现8.1%的经济增长，在全球主要经济体中名列前茅，彰显了巨大的发展活力和韧性。展望2022年，出口、外商投资、绿色投资、高技术投资、数字经济仍将为中国经济高质量发展提供坚实支撑。中长期看，随着“十四五”规划纲要部署的重要改革开放任务纵深推进，新发展格局加快构建，我国经济的活力将持续增强，实现质的稳步提升和量的合理增长。

稳增长的政策预计仍将继续出台

问：目前市场对于经济领域政策的出台较为关注，应如何看待？

刘元春：中央经济工作会议强调，调整政策和推动改革要把握好时度效，坚持先立后破、稳扎稳打。从目前政策出台情况看，“稳”的信号明显：一是稳健货币政策的内涵进行了适度调整，降准降息等政策已经实施，普惠金融已进一步加力；二是积极的财政政策提前发力，1.46万亿元2022年新增专项债务限额提前下达各地；三是目前大部分省市在地方政府工作报告中公布的2022年投资增速都高于GDP增速，适度前置基建投资规模；四是国务院办公厅印发《关于做好跨周期调节进一步稳外贸的意见》，商务部确定2022年为“外贸巩固提升年”，进一步出台相关政策来稳定外需。

彭文生：货币政策大概率会根据经济运行情况灵活微调，仍有进一步降准降息的空间。积极的财政政策和政策性金融是今年稳增长的重点，除传统基建之外，绿色投资、减税降费、转移支付也是政策发力的重要方向。相信有利于经济稳定的政策会持续推出、落地见效，收缩性政策出台将慎之又慎，相关行业监管政策叠加碰头可能性大幅降低。

沈建光：在牢牢坚持“两个毫不动摇”、正确认识和把握资本的特性和行为规律等要求的引领下，规范与发展并重的平台经济监管体系将逐步完善，有助于平台经济长期健康发展，提振企业预期和信心。

位于江苏省苏州市吴江区盛泽镇的一家智能车间，机器人在车间内自动作业。新华社记者 李博 摄

更多投资机遇将涌现

问：随着中国经济不断迈向高质量发展，各方将迎来哪些新的投资机遇？

刘元春：一是中国科技自立自强必须突破各种“卡脖子”问题，在科技创新和基础研发上重点突破；二是新发展格局的构建需要补足国内产业链和供应链短板；三是“十四五”规划纲要确定了102项重大工程项目，将有序推进实施落地；四是“十四五”期间中国将跨越中等收入陷阱，消费领域以高质量、新品种、重服务为特征的需求快速上升；五是广大中西部地区还将进一步完成工业化和城市化。这些方面都孕育着强劲的投资需求。

彭文生：中国迈向高质量发展，产业升级、消费升级是值得关注的投资机遇。中国制造业将在科技创新的驱动下，延续产业升级的势头，逐步从中低附加值产业走向中高附加值产业，“双碳”投资空间广阔；共同富裕的政策框架下，居民收入更加均衡增长，乡村振兴和消费升级趋势值得重视。

沈建光：近年来，高技术产业投资增长势头良好，5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等新基建投资力度将持续加大，数字经济和信息化、智能化转型加速推进，先进制造业投资有望不断发力。比如数字经济领域，数字基础设施建设、数据要素共享、产业数字化转型、数字产业化升级、智慧城市建设等方面的投资机会将不断涌现。

房地产市场将保持平稳健康发展

问：应如何看待房地产市场风险情况和未来发展？

刘元春：2022年中国房地产将在一系列政策的再调整下呈现回稳的趋势，建立在长效机制基础上的房地产市场必将保持平稳健康发展。住房刚性需求依然旺盛，改善性需求较为强烈，房地产长期平稳健康发展具有基本面支撑。

彭文生：去年四季度以来，房地产金融支持力度不断加大，房企正常融资需求得到满足，住房按揭投放已明显加大加快，住房销售跌幅随之出现企稳迹象，房价环比降幅亦有收窄等。种种迹象表明，政策发力正在帮助房地产市场良性发展。个别问题房企的信用违约事件不会有系统性的影响，风险正在有序出清。

沈建光：“房住不炒”仍将是中国房地产政策的主线，未来的政策调控将更好统筹稳增长和防风险，因城施策，促进房地产良性循环和健康发展。

观众在2021智博会上通过VR技术体验重庆美景。新华社记者 唐奕 摄

资本市场发展机遇大于挑战

问：2022年全球金融市场运行不确定性增加，中国资本市场发展前景如何？

刘元春：2022年虽然全球金融市场具有较强不确定性，但中国资本市场依然具有相对独立、持续健康发展的基础和条件。一是中国经济稳中向好的局面为资本市场健康发展打下基础，按照一些机构的预测，2022年中国GDP增速依然将在5.2%至5.6%，比发达国家平均增速高1.3至1.5个百分点；二是2022年的流动性支撑将较为充裕，资本市场整体流动性环境有望好于2021年；三是改革持续进行已为资本市场平稳运行打下坚实制度基础；四是中国宏观经济周期、金融周期与美国并不同步，中国宏观经济和金融市场将保持相对独立性。

彭文生：我们判断2022年中国资本市场机遇大于风险。中国稳增长政策逐步发力、增长逐步改善，与海外政策收紧、增长下行的周期相反；股票市场整体估值不高，流动性环境较为充裕；鼓励科技创新、大力发展资本市场等政策有助于激发活力、释放潜力。同时，在资本市场改革开放举措下，居民家庭金融资产配置比例上升，有利于资本市场长期健康发展。

沈建光：近年来，随着“建制度、不干预、零容忍”方针的不断落实，市场生态不断改善，机构投资者不断增加。其中不乏外资投资机构的身影。未来中国的市场条件和制度环境将进一步改善，中国资本市场将更具投资吸引力，人民币也将成为全球更具价值的资产。

(责编：牛镛、岳弘彬)