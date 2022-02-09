本报记者 李家鼎

新年钟声敲响，家住天津市津南区双新街道新景园小区的李佳怡和邻居们挥舞着国旗，欢呼着走出小区，“此时此刻，心里只有感动和喜悦！”

1月8日，津南区突发新冠疫情。不久，津南全域划定为防范区，新景园小区便在防范区内。疫情发生后，李佳怡主动报名，成为社区志愿者，负责居民核酸筛查登记、扫描身份信息。为保证扫描手机正常工作，她用双手紧紧焐热手机；一天下来，手脚常常被冻得厉害……

“我们一家好几个志愿者呢！”李佳怡的姥姥于日兰今年70岁、26年党龄，负责维持核酸检测通道秩序；姥爷王胜利77岁、37年党龄，负责医务室卫生清理；妈妈王倩，负责接听社区热线电话……一家四口齐上阵，“这个年过得太有意义了！”

家住万盈家园社区的李广永是名医生，刚刚结束援非任务的他也加入志愿者队伍，承担起核酸检测筛查任务；昆兰苑社区的项琳和边嵘夫妻俩，此前一直没有拍婚纱照，却在志愿服务期间留下了身穿防护服的珍贵合影；欣盛家园社区的李春花承担起为空巢老人等群体采购生活物资的任务……

“整个街道有1200多名志愿者主动报名加入。”双新街道宣传文化办公室负责人张丽说。

2019年，津南区成为全国新时代文明实践中心试点区。双新街道以此为契机，建起新时代文明实践所，“干部走下去、问题兜上来、件件有回应”成了为民解难的长效机制。从街道党员到退休干部，从教师到文艺工作者，从草根作家到律师……越来越多的人加入志愿服务队伍。如今，有16支文明实践志愿服务团队、700多名志愿者活跃在这里。

“志愿服务新风尚，让我们充满力量和信心，去面对基层治理之路上的一个又一个新考题。”张丽说。

《 人民日报 》（ 2022年02月09日 06 版）

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