本报记者 肖家鑫

“春节假期第一天，我们就接到了生产9Ni钢的任务，感觉身上的担子沉甸甸的。”炉火熊熊，轧机轰鸣，这个春节，山钢集团日照公司炼钢厂转炉乙班炉长李海峰和班组成员，一直奋战在生产一线……

9Ni钢是一种镍含量为9%的合金钢，在极低温度下具有良好韧性和高强度，主要用于制造大型LNG液化天然气储罐，是高技术含量、高生产难度、高附加值产品。目前，国内只有少数钢铁企业具备批量生产能力。

去年，山钢集团发挥产销研一体化优势，克服诸多生产技术难题，成功向客户交付了首批9Ni钢。李海峰和他的班组成员参与了这批9Ni钢的研发生产，积累了大量实践经验。因此，虎年第一单9Ni钢生产任务，交到了他们手中。

调整过程控制参数，确保钢水均匀升温……生产过程中，李海峰一刻不敢放松。“新年有两个愿望：一是通过技师工作室，培养更多年轻人成才；再就是能炼出更多高端钢。”

春节期间，山钢集团共承揽客户订单120.6万吨，内销发运钢材18.98万吨。山钢集团党委书记、董事长侯军介绍：2021年，山钢集团坚持新发展理念，加大科技创新力度，高端产品、高端客户开发取得突破性进展，多个异型钢产品系列填补国内空白，耐低温型钢、高强韧风电用钢等优势特色产品打入国内外高端市场。

《 人民日报 》（ 2022年02月09日 06 版）

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