人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

山钢集团职工李海峰——

炼高端钢材 拓高端市场（新春走基层）

本报记者  肖家鑫
2022年02月09日05:14 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　“春节假期第一天，我们就接到了生产9Ni钢的任务，感觉身上的担子沉甸甸的。”炉火熊熊，轧机轰鸣，这个春节，山钢集团日照公司炼钢厂转炉乙班炉长李海峰和班组成员，一直奋战在生产一线……

　　9Ni钢是一种镍含量为9%的合金钢，在极低温度下具有良好韧性和高强度，主要用于制造大型LNG液化天然气储罐，是高技术含量、高生产难度、高附加值产品。目前，国内只有少数钢铁企业具备批量生产能力。

　　去年，山钢集团发挥产销研一体化优势，克服诸多生产技术难题，成功向客户交付了首批9Ni钢。李海峰和他的班组成员参与了这批9Ni钢的研发生产，积累了大量实践经验。因此，虎年第一单9Ni钢生产任务，交到了他们手中。

　　调整过程控制参数，确保钢水均匀升温……生产过程中，李海峰一刻不敢放松。“新年有两个愿望：一是通过技师工作室，培养更多年轻人成才；再就是能炼出更多高端钢。”

　　春节期间，山钢集团共承揽客户订单120.6万吨，内销发运钢材18.98万吨。山钢集团党委书记、董事长侯军介绍：2021年，山钢集团坚持新发展理念，加大科技创新力度，高端产品、高端客户开发取得突破性进展，多个异型钢产品系列填补国内空白，耐低温型钢、高强韧风电用钢等优势特色产品打入国内外高端市场。


　　《 人民日报 》（ 2022年02月09日 06 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)

分享让更多人看到

推荐阅读
地下水水位止跌回升 南水北调工程受水区地下水压采实现阶段性目标
　　南水北调中线工程陶岔渠首枢纽工程。水利部供图 人民网北京2月8日电 （记者余璐）记者从水利部获悉，2月8日，水利部会同国家发展改革委、财政部、自然资源部组织开展的最新评估结果显示，截至2020年底，南水北调东中线一期工程受水区城区地下水压采量已超30亿立方米，地下水水位止跌回升，浅层地下水总体达到采补平衡。…
三部门：加强期货市场监管 完善铁矿石合理定价机制
　　人民网北京2月8日电 （申佳平）据工业和信息化部官网消息，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、生态环境部近日联合印发《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》（以下简称《指导意见》），其中提出要完善铁矿石期货市场建设，加强期货市场监管，完善铁矿石合理定价机制。 《指导意见》要求力争到2025年，钢铁工业基本形成布局结构合理、资源供应稳定、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的高质量发展格局。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部