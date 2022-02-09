本报记者 胡婧怡

正月初六，辽宁省阜新市彰武县老虎村。赵向党透过窗户望着牛棚，老伴儿梁淑华屋里屋外忙活着，一边顾着灶上的豆腐，一边把豆渣制成的豆饼喂给牛吃……

4年前，赵向党突发脑血栓，每年治病要花两三万元。靠着种玉米，十年九旱，家里一年收入不过2500元，外债欠了10多万元。赵向党成天戴着墨镜、板着脸，谁来也不理。

村里的致富带头人张旭也愁。这些年，张旭靠着养牛先富了起来，成立了辽宁伟佳肉牛养殖合作社，乡亲家有困难，他都会帮一把。“可是我个人能力毕竟有限，帮不了长久。”张旭说。

2018年，张旭找到了帮手。国网辽宁省电力有限公司为合作社量身打造了棚下养牛、棚上发电的集约发展方案。很快，阜新供电公司作为属地单位派驻工作队到老虎村，合作社牛棚上的光伏发电板相继安装到位，并网发电。

中午阳光正好，黑色的光伏发电板整齐排列在牛棚的坡屋顶上。老虎村驻村第一书记、彰武县供电公司工会主席才宇新介绍，发电的收益一部分用于购置母牛，发放给具备劳动能力的困难户；另一部分以分红形式帮困难群众增收。

乡亲们还提出更多问题：品种怎么选、饲料怎么配、疫病怎么防、市场怎么闯？公司升级服务，又先后在村里建设了“旭光”农家书屋、电商中心、医疗扶贫健康服务站。书屋提供7000余册种植、养殖、政策等各类书籍；村民不仅可以买书，还可以在书屋听专家授课。健康服务站检查设备直接联网辽宁电力中心医院，村民可以远程问诊。

“肉牛产业带动，光伏发电扶贫，“旭光”书屋补脑，电商平台助农，健康服务站护航。”从脱贫攻坚到乡村振兴，才宇新思路越来越清晰。赵向党看着自家的牛棚笑得合不拢嘴，眼里充满希望：“2022年收入5万元不成问题，2023年棚里就能有20头牛了！”

《 人民日报 》（ 2022年02月09日 06 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)