本报记者 张 枨

“您好，我想咨询专家，我家牛这几天眼睛好像看不清该咋整啊？小牛犊老拉肚子又是咋回事……”内蒙古自治区赤峰市宁城县朝阳山村村民白向东语气焦急，刚拨通“12316”“三农”服务热线，便提出了一连串近期遇到的养殖问题。

“请您稍候，马上为您转接相关专家。”接线员话音刚落，一阵嘟嘟声后电话那头便传来了专家的声音。“有可能是因为脑炎诱发的疾病，可以采取以下几种治疗方式……”在听完牧民描述后，从事畜禽疫病防治研究的赤峰市农牧科学研究所退休专家宗泽君耐心地解答。

“专家说的咱一听就明白，热情细致态度好，以后有啥问题我还要打电话。”白向东笑道。

“12316”是全国农业系统公益服务统一专用号码，作为内蒙古唯一一家独立运行的盟市级“三农”服务热线平台，赤峰市“12316”“三农”服务热线已成功运营十几年。“农牧民打来电话后咨询技术难题和惠民政策，由接线人员从专家库中选取相关业务方面的专家，直接连线专家实现三方通话，简化了电话回拨环节。如果该专家未能第一时间接通，会继续联系其他专家解答。”赤峰市农牧技术推广中心信息科科长李文华介绍。

专家库通常由当地农牧系统中专业技术水平较高、实践经验丰富的技术人员组成，从各乡镇、旗县及市级的副高以上职称的资深人员中选取，包括在职与退休人员，目前已达100多人。

随着“12316”在农牧民之间的知名度不断提升，每天的电话咨询数量也在不断增加，如今平均一天达20个左右。

除了服务热线的“有声”服务，赤峰市还建立了农牧产品市场监测预警工作机制，开展农畜产品产地收购价和市场批发价采集和发布工作。

“通过积极发展农牧业信息服务，建设农牧业信息化体系，我们正逐步破解农牧业数据资源利用效率低、数据分割等难题，为乡村振兴提供新动能。”赤峰市农牧局副局长程瑞宝表示。

《 人民日报 》（ 2022年02月09日 15 版）

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