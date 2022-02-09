郁静娴

耕地是粮食生产的根基，对于保障粮食安全具有极端重要性。农地姓农，是不容置疑的底线。落实最严格的耕地保护制度，明确耕地利用优先序，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，严格规范耕地占补平衡……近年来，一系列长牙齿的硬措施落实落地，牢牢守住18亿亩粮食生产“安全线”。

耕地保护既要稳数量，也要提质量。我国人多地少，人均耕地仅1亩多，耕地质量总体不高。面对有限的耕地，势必要通过提升单位面积综合产能，产出更多更好的粮食。建造良田，关键是把高标准农田建起来。当前，已建成一大批旱涝保收、高产稳产的优质良田，切实夯实了粮食综合生产能力，到今年底，全国将累计建成10亿亩高标准农田，能够稳定保障1万亿斤以上粮食产能。

保护耕地，粮食主产区、主销区、产销平衡区都要扛起保面积、保产量的重任。在东北黑土区，立足像保护大熊猫一样保护黑土地，通过秸秆还田、增施农家肥等措施，让黑土地重焕生机；在南方一些地区，通过治理撂荒地、改造中低产田等，有效增加了播种面积和质量。近年来，各地还通过农业社会化服务，向农户大力推广绿色高效技术和机械化应用，在保护的基础上，用足、用好一块块宝贵耕地。

今天的耕地是明天的饭碗。坚持藏粮于地，落实最严格的耕地保护制度，方能保护好我们的饭碗田，为保障粮食有效供给不断夯实根基。

《 人民日报 》（ 2022年02月09日 15 版）

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