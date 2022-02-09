人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

多措并举实现居民收入稳定增长（市场漫步）

杜海涛
2022年02月09日05:17 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　提升居民收入水平，实现居民收入稳定增长，需要多措并举，不断完善促进共同富裕的政策体系，让发展成果更多更公平惠及全体人民

　　

　　国家统计局发布的数据显示，2021年全国居民人均可支配收入35128元，扣除价格因素实际增长8.1%，与经济增长基本同步。其中，城镇居民人均可支配收入47412元，比上年名义增长8.2%，农村居民人均可支配收入18931元，比上年名义增长10.5%。

　　居民收入的高低既反映市场主体的运行情况，又反映社会消费潜力的基本情况。2021年，我国最终消费支出对经济增长贡献率为65.4%，拉动GDP增长5.3个百分点。在防控新冠肺炎疫情的背景下，我国居民收入稳定增长，有力激发了内需潜力，促进经济持续稳定恢复发展。

　　当前，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，传导到社会领域，有可能加大居民增收压力。提升居民收入水平，实现居民收入稳定增长，需要多措并举，不断完善促进共同富裕的政策体系，让发展成果更多更公平惠及全体人民。

　　提高劳动报酬在初次分配中的比重。劳动报酬是城乡居民收入的主要来源，近年来，我国劳动报酬在初次分配中占比有所提高，但仍然有较大的提升空间。2021年，全国居民工资性收入19629元，增长9.6%，成为拉动居民收入增长的重要动力。增加劳动报酬的前提是稳就业，要千方百计保市场主体，持续优化营商环境，进一步推进减税降费，减轻企业发展负担，让企业更多经营性收入转化为劳动者报酬。此外，还要健全就业公共服务，完善职业技能培训体系，不断提高劳动者的就业能力。

　　健全各类生产要素参与分配机制。建立健全统一的要素市场，畅通要素供求渠道。构建知识、技术等创新要素参与收益分配机制。深化城乡资源要素一体化配置体制改革，促进城乡资源双向流动，拓宽城乡居民增收渠道。

　　完善再分配调节机制，壮大中等收入人群。我国消费的主要生力军是中等收入群体，要加快健全覆盖全民的多层次社会保障体系，稳步提高社会保障水平。扩大优质就业岗位数量，提高就业稳定性和就业质量，推动中低收入群体加快向中高收入人群迈进。提高基本公共服务均等化程度，减轻居民家庭在住房、教育、育幼、医疗、养老等方面的支出负担，稳定消费预期。

　　多措并举提升居民收入，为释放消费潜力创造重要条件，为推动经济社会发展提供重要动力，这对全面促进消费、培育完整内需体系、加快构建新发展格局，具有重要的基础作用。随着经济社会不断发展，顺应人民对美好生活的追求，不断提升居民收入水平，能推动更优质商品、更高水平服务、更丰富精神文化产品走进千家万户，增强人们的获得感、幸福感、安全感。


　　《 人民日报 》（ 2022年02月09日 18 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)

分享让更多人看到

推荐阅读
地下水水位止跌回升 南水北调工程受水区地下水压采实现阶段性目标
　　南水北调中线工程陶岔渠首枢纽工程。水利部供图 人民网北京2月8日电 （记者余璐）记者从水利部获悉，2月8日，水利部会同国家发展改革委、财政部、自然资源部组织开展的最新评估结果显示，截至2020年底，南水北调东中线一期工程受水区城区地下水压采量已超30亿立方米，地下水水位止跌回升，浅层地下水总体达到采补平衡。…
三部门：加强期货市场监管 完善铁矿石合理定价机制
　　人民网北京2月8日电 （申佳平）据工业和信息化部官网消息，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、生态环境部近日联合印发《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》（以下简称《指导意见》），其中提出要完善铁矿石期货市场建设，加强期货市场监管，完善铁矿石合理定价机制。 《指导意见》要求力争到2025年，钢铁工业基本形成布局结构合理、资源供应稳定、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的高质量发展格局。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部