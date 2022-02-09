杜海涛

提升居民收入水平，实现居民收入稳定增长，需要多措并举，不断完善促进共同富裕的政策体系，让发展成果更多更公平惠及全体人民

国家统计局发布的数据显示，2021年全国居民人均可支配收入35128元，扣除价格因素实际增长8.1%，与经济增长基本同步。其中，城镇居民人均可支配收入47412元，比上年名义增长8.2%，农村居民人均可支配收入18931元，比上年名义增长10.5%。

居民收入的高低既反映市场主体的运行情况，又反映社会消费潜力的基本情况。2021年，我国最终消费支出对经济增长贡献率为65.4%，拉动GDP增长5.3个百分点。在防控新冠肺炎疫情的背景下，我国居民收入稳定增长，有力激发了内需潜力，促进经济持续稳定恢复发展。

当前，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，传导到社会领域，有可能加大居民增收压力。提升居民收入水平，实现居民收入稳定增长，需要多措并举，不断完善促进共同富裕的政策体系，让发展成果更多更公平惠及全体人民。

提高劳动报酬在初次分配中的比重。劳动报酬是城乡居民收入的主要来源，近年来，我国劳动报酬在初次分配中占比有所提高，但仍然有较大的提升空间。2021年，全国居民工资性收入19629元，增长9.6%，成为拉动居民收入增长的重要动力。增加劳动报酬的前提是稳就业，要千方百计保市场主体，持续优化营商环境，进一步推进减税降费，减轻企业发展负担，让企业更多经营性收入转化为劳动者报酬。此外，还要健全就业公共服务，完善职业技能培训体系，不断提高劳动者的就业能力。

健全各类生产要素参与分配机制。建立健全统一的要素市场，畅通要素供求渠道。构建知识、技术等创新要素参与收益分配机制。深化城乡资源要素一体化配置体制改革，促进城乡资源双向流动，拓宽城乡居民增收渠道。

完善再分配调节机制，壮大中等收入人群。我国消费的主要生力军是中等收入群体，要加快健全覆盖全民的多层次社会保障体系，稳步提高社会保障水平。扩大优质就业岗位数量，提高就业稳定性和就业质量，推动中低收入群体加快向中高收入人群迈进。提高基本公共服务均等化程度，减轻居民家庭在住房、教育、育幼、医疗、养老等方面的支出负担，稳定消费预期。

多措并举提升居民收入，为释放消费潜力创造重要条件，为推动经济社会发展提供重要动力，这对全面促进消费、培育完整内需体系、加快构建新发展格局，具有重要的基础作用。随着经济社会不断发展，顺应人民对美好生活的追求，不断提升居民收入水平，能推动更优质商品、更高水平服务、更丰富精神文化产品走进千家万户，增强人们的获得感、幸福感、安全感。

《 人民日报 》（ 2022年02月09日 18 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)