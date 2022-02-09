人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

“网上年货节”展现消费新亮点（市场资讯）

杨翔宇
2022年02月09日05:17 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　今年春节，很多消费者在网上置办年货、选购商品。“我平时工作比较繁忙，春节假期宅在家休息，买了一台投影仪，享受家庭影院的乐趣。”北京朝阳区居民曹连鸽说。春节期间，智能投影仪、无线吸尘器、扫地机器人等绿色、智能、健康、个性化等商品消费增长明显。

　　1月10日（腊月初八）至2月7日（正月初七），商务部会同中央网信办、工业和信息化部、市场监管总局、国家邮政局、中国消费者协会等部门，共同指导电商及相关企业举办“2022全国网上年货节”，各地开展了丰富的配套活动。福建在“网上年货节”同期举办“2022电商主播大赛”，云南开设“一部手机游云南”“一部手机云品荟”等活动，山东青岛举办“品上合味 过喜庆年”上合特色商品展销……各地通过多种让利形式，加大促销、推广和服务力度，发放优惠券，开展满减、秒杀、直降等活动，让消费者得到实惠。

　　据商务大数据对重点电商平台监测，“年货节”期间，品质年货成为采购热点。“年货节”启动后的10天内，礼盒装食品、营养滋补品销售额明显增长，巧克力礼盒、黑芝麻丸同比分别增长67.4%、105.9%，半成品菜肴受追捧，预制菜销售额同比增长45.9%。智能清洁电器备受消费者欢迎，除螨仪、洗地机销售额同比分别增长40.1%、32.9%。家电消费品质升级，智能投影仪和智能按摩仪销售额同比分别增长89.5%和34.8%。个性化消费激发市场活力，全屋定制成为家装新趋势，商品销售额同比增长53.3%。文创产品、国潮商品网上消费走俏，博物馆文创产品、国潮商品、民族乐器、汉服销售额同比分别增长83.3%、72.4%、44.6%、32.9%。

　　今年春节喜逢北京冬奥会，消费者的冰雪热情被点燃，周边产品消费增长迅速。京东数据显示，近年来我国冰雪运动逐渐深入人心，消费增长显著，今年春节冰雪运动相关品类更是成为热销“新年货”，成交额同比增长超过3倍。


　　《 人民日报 》（ 2022年02月09日 18 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)

分享让更多人看到

推荐阅读
地下水水位止跌回升 南水北调工程受水区地下水压采实现阶段性目标
　　南水北调中线工程陶岔渠首枢纽工程。水利部供图 人民网北京2月8日电 （记者余璐）记者从水利部获悉，2月8日，水利部会同国家发展改革委、财政部、自然资源部组织开展的最新评估结果显示，截至2020年底，南水北调东中线一期工程受水区城区地下水压采量已超30亿立方米，地下水水位止跌回升，浅层地下水总体达到采补平衡。…
三部门：加强期货市场监管 完善铁矿石合理定价机制
　　人民网北京2月8日电 （申佳平）据工业和信息化部官网消息，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、生态环境部近日联合印发《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》（以下简称《指导意见》），其中提出要完善铁矿石期货市场建设，加强期货市场监管，完善铁矿石合理定价机制。 《指导意见》要求力争到2025年，钢铁工业基本形成布局结构合理、资源供应稳定、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的高质量发展格局。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部