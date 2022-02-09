人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

推进商业数字化转型 促进消费提质扩容（消费万花筒）

齐志明  冯松毅
2022年02月09日05:17 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　“擦玻璃、地毯清洗、油烟机清洗……春节期间，58到家推出了包含‘家庭保洁+擦玻璃+油烟机清洗’的大扫除套餐，保洁阿姨上门快、服务到位，过节也更舒心了。”家住北京朝阳区八里庄街道的王欣瑞说。

　　岁末年初，家政服务需求大。58到家通过“58智慧家政系统”实现与全国家政劳务人员直连，平台自动分配订单，并借助大数据算法将派单距离缩短至3公里以内，保障用户最快1小时享受到上门服务。

　　日前发布的《“十四五”数字经济发展规划》提出，“十四五”时期，要“充分运用新型数字技术，强化就业、养老、儿童福利、托育、家政等民生领域供需对接，进一步优化资源配置”。《规划》还提出，“加快培育新业态新模式”，并要求“发展基于数字技术的智能经济，加快优化智能化产品和服务运营，培育智慧销售、无人配送、智能制造、反向定制等新增长点”。

　　呈现运动风格，融入镀黑、夜视、镂空等设计元素，乍一看是运动手表，其实是机械表。近日，曾生产出中国第一块手表的老字号——海鸥，在得物APP独家发售首个专为年轻人打造的全新潮表系列产品“喜型于色”，开启了海鸥首个年轻潮流产品线，产品在春节期间受到不少年轻消费者喜爱。通过大数据分析，对年轻用户手表消费偏好进行精准“画像”，再把调研结果反馈给研发、设计与生产团队，最终实现供需对接更紧密。

　　“蓬勃发展的数字经济为更好畅通国内大循环提供了新机遇。”得物APP创始人兼首席执行官杨冰表示，电商平台要在消费数据和动态的潮流趋势研究、灵活的新品设计和供给、首发渠道与资源等各环节与老字号品牌深度合作，释放老字号的商业潜力，推动形成“需求牵引供给、供给创造需求”的供应链良性循环模式，用数字经济助推国潮的“传承与创新”。

　　北京工商大学商业经济研究所所长洪涛认为，要坚持以数字化发展为导向，充分发挥我国广阔市场空间和丰富应用场景优势，充分释放数据要素价值，激活数据要素潜能，以数据流促进生产、分配、流通、消费各个环节高效贯通，推动数据技术产品、应用范式、商业模式和体制机制协同创新。


　　《 人民日报 》（ 2022年02月09日 18 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)

分享让更多人看到

推荐阅读
地下水水位止跌回升 南水北调工程受水区地下水压采实现阶段性目标
　　南水北调中线工程陶岔渠首枢纽工程。水利部供图 人民网北京2月8日电 （记者余璐）记者从水利部获悉，2月8日，水利部会同国家发展改革委、财政部、自然资源部组织开展的最新评估结果显示，截至2020年底，南水北调东中线一期工程受水区城区地下水压采量已超30亿立方米，地下水水位止跌回升，浅层地下水总体达到采补平衡。…
三部门：加强期货市场监管 完善铁矿石合理定价机制
　　人民网北京2月8日电 （申佳平）据工业和信息化部官网消息，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、生态环境部近日联合印发《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》（以下简称《指导意见》），其中提出要完善铁矿石期货市场建设，加强期货市场监管，完善铁矿石合理定价机制。 《指导意见》要求力争到2025年，钢铁工业基本形成布局结构合理、资源供应稳定、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的高质量发展格局。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部