本报石家庄2月8日电 （记者张志锋）记者从铁路部门获悉：1月21日至3月16日冬奥服务保障期间，京张高铁冬奥列车预计运送各国运动员、技术官员和持票旅客20万人次。

中国铁路北京局集团承担连通北京、张家口两地三个赛区的铁路运输任务，目前每日开行列车17对。在冬奥服务保障期间，京张高铁最高每日可开行冬奥列车40对，其中23对为预备线，实施“一日一图”，根据客流变化和冬奥运输的临时任务随时调整。铁路部门研发了冬奥专用售票程序，冬奥会注册卡人员和持票观众可通过12306网站或手机APP专用入口预约车票。

京张高铁清河、延庆、太子城站将实行为期55天的闭环、非闭环管理。闭环人员实施“固定车厢、固定站台、固定通道、固定交通接驳区域、固定站车工作人员”的点对点、一站式全流程闭环管理，设立专用候车区，与普通旅客互不交叉。此外，京张高铁使用冬奥运输服务专用列车并指定专用车厢，每日运输任务完成后，动车组列车进行全面消毒。清河站、太子城站、延庆站的闭环区域每小时消毒一次，冬奥列车车厢每趟次出库、终到各消毒一次。

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