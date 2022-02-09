本报记者 金 晨

博主在河北崇礼云顶滑雪场录制视频。

新华社记者 吴 壮摄

视频制作、网络主播、文案写手……平台经济、共享经济蓬勃发展，孕育出丰富的就业方式，灵活就业也成为当下年轻人的就业新选择。国家统计局相关负责人日前表示，截至2021年底，中国灵活就业人员已经达到2亿人，其中从事主播及相关从业人员160多万人，较2020年增加近3倍。

求职者选择更丰富

“现在回想起来，我的事业正是从灵活就业开始的。”已经毕业5年的柳蓁是一名视频特效制作员，她所在的团队在业界小有名气。毕业之初，柳蓁选择以视频“UP主”（上传者）的身份进入社会，她制作的各类特效视频深受网友喜爱，播放量节节攀升，最终拿到进入专业团队的“敲门砖”。

中国灵活就业人数明显增加，思维活跃、擅长创新的大学毕业生群体成为灵活就业的主力军。根据全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心数据统计，2020年和2021年全国高校毕业生的灵活就业率均超过16%。

“选择灵活就业不等于找不到工作，也不是随便‘打零工’，而是一种全新的就业模式。”柳蓁认为，灵活就业给了求职者选择“单飞”的机会，可以充分发挥个人优势和兴趣，创作出优质的作品和成果，为自己搭建展现能力的舞台，在增长专业技术的同时，摸索职业发展方向。

灵活就业不仅成为毕业生的一个就业途径，也为企业选人用人提供了便利。中国人民大学灵活用工课题组等发布的《中国灵活用工发展报告（2022）》蓝皮书显示，2021年中国有61.14%的企业在使用灵活用工，比2020年增加5.46%，企业倾向于扩大灵活用工规模。

相较于传统的长期就业模式，灵活就业的优势在于相对宽松的准入和退出机制。对求职者而言，灵活就业获取工作机会的门槛更低，不合适也可以随时离职；对企业来说，在选人用人以及如何用、用多久等方面也都比较灵活。因此，无论是求职者还是企业，灵活就业都为其提供了更多的尝试空间和选择机会。

“多面型”人才副业途径多

“人类目前对火山还知之甚少，我们虽然明白火山爆发的原理，但准确预测几乎是不可能的，这也是需要持续推进研究工作的原因。”1月14日，汤加火山爆发的消息在网络上受到广泛关注。在某短视频平台上，主播李东祺制作的一条科普视频回答了网友们关心的问题，播放量突破2万次。

“做短视频只能算是副业，我的本职工作是一名地质研究员。”李东祺告诉记者，搞地质研究需要经常到全国各地进行实地勘测，他便会借机制作视频来展现工作日常，没想到收获了一批忠实粉丝，也获得了可观的额外收入。“后来我就开始做简单的科普视频，同时把相关联的专业性内容以文章形式在知识平台发表，为网友尤其是学生群体了解地质相关知识提供一个窗口，播放量和阅读量都还不错。”

随着智能化时代的到来，灵活就业的方式也为李东祺这样的“多面型”人才提供了副业创新、创造价值的新途径。目前，越来越多人拥有多方面的知识和能力储备，可以同时满足不同企业的需求。一些人还凭借一技之长在新经济领域进行创新，创造出一系列有价值的作品、产品，为自己带来更广阔的发展空间。国务院近日印发的《“十四五”数字经济发展规划》明确提出，鼓励个人利用社交软件、知识分享、音视频网站等新型平台就业创业，促进灵活就业、副业创新。

“我希望通过做视频、写文章把地质研究的相关知识和心得分享给大家，也希望能够激发在校学生的兴趣，让更多人加入科研队伍，一起来探索未知。”李东祺说。

让灵活就业者更有干劲

国家对于灵活就业人群的保障制度及相关措施近年来逐步完善，2021年7月，人社部等8部门共同印发《关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见》，对维护好新就业形态劳动者的劳动报酬、合理休息、社会保险、劳动安全等权益作出明确要求。此次发布的《“十四五”数字经济发展规划》也提出，将进一步健全灵活就业人员参加社会保险制度和劳动者权益保障制度，推进灵活就业人员参加住房公积金制度试点。

针对即将面临就业的大学毕业生，人社部就业促进司相关负责人表示，将运用社保补贴政策，支持毕业生多渠道灵活就业、新业态就业。对有意愿、有能力创业的毕业生，人社部将给予倾斜支持，精准开展创业培训、创业服务，提供创业担保贷款、创业补贴、场地支持等政策。

此外，也有高校推出设置创新创业学分、放宽学生修业年限等一系列措施，着力培养学生在创新创业方面的能力和意识，支持学生选择灵活就业。部分高校还设立了“种子基金”“学生创业园”等计划和平台，为选择灵活就业、创新创业的学生提供资金、场地及生活保障等方面的支持。

专家表示，在不断完善的政策支持与保障下，各种新型就业模式将吸纳更多劳动力就业，让灵活就业者更有干劲。

(责编：牛镛、岳弘彬)